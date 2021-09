Justo cuando se había dado a conocer el sensible fallecimiento de Willie Garson, una de las figuras principales de Sex and the city , ahora se informa sobre la muerte del actor Tim Donnelly tras complicaciones en cirugía, a los 77 años de edad.

Tim hizo su debut en la pantalla cuando era adolescente en Baby Face Nelson (1957). También apareció en The Toolbox Murders (1978) y en episodios de Hawaii Five-O, Project U.F.O., Vega $ y The A-Team, todos dirigidos por su hermano.

El hijo del actor Willie Garson, Stanford en la serie Sex and the City, subió una serie de imágenes de su famoso padre, quien también participó en series como Star Trek: Voyager, Cheers, Special Unit 2 y Buddy The Vampire Slayer.

Emotivas palabras para Willie Garson

En otra parte de este mensaje dedicado a Willie Garson, quien también participaría en la secuela de Sex and the City, llamada And just like that, su hijo le dice que “tú siempre estarás conmigo”, además de que lo amaba más de lo que él nunca sabrá.

“Me alegro de que puedas estar en paz ahora. Siempre fuiste la persona más dura, divertida e inteligente que he conocido. Me alegro de que me hayas compartido que eres amor. Nunca lo olvidaré ni lo perderé”, finalizó Nathen. Las condolencias no tardaron en llegar.