Finalmente, hizo una especial petición a la mujer que cuidó de él durante toda su vida. “De aquí en adelante te pido que ME TOMES DE LA MANO MADRE y nunca sueltes mi mano………. Como si sostuvieras mi mano cuando era niño y un adolescente nunca soltó mi mano, madre…”, concluyó.

“Nosotros, como familia, estamos rotos y simplemente no podemos creer esto…”, agregó Gibson, quien había estado pidiendo incansablemente a Dios por la recuperación de su madre. “Que el señor Jesucristo honre tu caminar con él y te abrace hasta los cielos……”.

La noticia era devastadora, la condición de Priscilla Murray se había deteriorado. “Mi madre está en coma, en la UCI, con neumonía y se contagió de covid, la sedaron tanto que no puede respirar ni comer sola…”, detalló quien interpretó a Roman en las películas Rápidos y Furiosos.

La noticia llegó algunos días después de que el actor se enterara que su madre estaba en coma en la UCI. El pasado 5 de febrero, Gibson publicó: “En medio de la filmación y acabo de recibir la peor llamada telefónica que he recibido… Solo tenía que pedirle al director que me permitiera hacer una pausa por un segundo, cerrar los ojos y rezar…”.

Pidiendo el abrigo de Dios

En ese entonces, el actor contó que se habían reservado la información sobre la situación médica de su madre, pero esta vez la hacía pública para pedir a sus fanáticos que rezaran por ella. “Esto ha estado pasando toda la semana y no he publicado [lo estoy haciendo esta vez porque me siento impotente, este es mi grito de ayuda…. Necesito oraciones las más sinceras oraciones de ustedes guerreros de oración….”.

“Por favor, muchachos, elogien sus oraciones e incluso escriban las oraciones en los comentarios para que mi familia y yo podamos leer y animarnos… Me siento impotente y necesito a mis guerreros de oración para cubrir a mi madre, por favor, mantén a su padre, Dios, ella tiene mucho más que hacer…”, pidió esperanzado.