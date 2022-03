Según el portal ‘msn’, ambos tomaron la decisión de separarse, pero luego de un tiempo el optó por quererse dar otra oportunidad con la actriz, pus reveló Derbez que no quería tener ‘hijos regados por todos lados’, además de que no quiso dejar a la actriz sola: “Dije: ‘no, tengo que enfrentar esto y lo voy a intentar, no quiero tener hijos por todos lados’ y me regreso a vivir con ella”. Contó.

Luego del contexto anterior, Eugenio hizo una fuerte revelación sobre su relación con la protagonista de “Corona de lágrimas”, pues dijo que después de que se embarazó Victoria, no se sentían listos para armar una vida juntos, pues no se conocían aún del todo bien…

No se volvería a prestar a algo así

Marcial dijo que, aunque no tiene el conocimiento de que si la actriz de ‘Victoria’ sabía o no del tema, era algo bastante obvio. Aclaró además, que aunque fue una situación que pasó hace casi 30 años, actualmente el no se prestaría a algo así, confesó finalmente, que eso lo afectó como persona…

No sé si Victoria sabía o no sabía, pero es más que obvio, si tú llegas y te ponen un traje de novia y te lo amarran con masking tape, en un lugar, que esto es bien importante, un lugar que no es santificado no sirve para casarse por la iglesia, lo tenemos todos claro”. “Lo único que puedo decir es que íntegramente, aparte que fue hace 30 años, no me hubiera prestado a una cosa así porque tengo una familia, estoy casado por la iglesia. Cuando salió el chisme hace 20 años, no sé quién lo publicó, también a mí me afectaron, porque decían: ‘es que los vamos a excomulgar’. Hablé con un padre y me dijo: ‘no te pueden excomulgar porque no hiciste nada'”, explicó según People en Español.