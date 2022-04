“Que se toque el corazón, yo sé que es una niña buena, yo sé está, como lo he dicho siempre, está manipulada, yo sé que está sufriendo le digo que de verdad la quiero, la amo y la perdono; son años de manipulaciones y la están utilizando. Ella sabe que tenemos recuerdos muy bonitos, que fuimos una familia”, dijo. Incluso le envió un recado a Sergio Mayer, quien ha apoyado a su hija menor y a su ex mujer, Ginny Hoffman, en la denuncia que hicieron contra él. “Que de verdad, antes de subirse a un barco, investigue el curso del barco, de dónde viene, que se dé cuenta del entorno. Todo está fraguado desde hace años”, agregó de acuerdo con información de Agencia Reforma.

La ve Parra difícil

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México formuló ayer la acusación en contra del actor Héctor Parra por el delito de abuso sexual agravado y corrupción de menores agravado cometido presuntamente hacia su hija, comunicaron los abogados de Ginny Hoffman, mamá de la menor.

Los defensores legales agregaron que están en la fase escrita de la etapa intermedia del proceso penal y se prevé que el 24 de marzo se realice la audiencia intermedia para ofrecer y admitir los medios de prueba y depurar los hechos controvertidos.

Ante ello, la defensa de Parra recordó en un comunicado que interpusieron un amparo ante un juez federal con el que podría quedar suspendido el proceso, no así exonerado, por lo que hasta que no se resuelva, no podrá iniciar el juicio después de la etapa intermedia. Agregó que dicha formulación de acusación no ha quedado firme y todavía está bajo el escrutinio del juez y el proceso seguirá su curso por los canales que establece la ley para su contestación y demás etapas procesales.