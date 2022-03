Malas noticias en el mundo del espectáculo de México

Piden donadores de sangre para actor que se debate entre la vida y la muerte

“Tiene un cáncer muy agresivo”, reveló la también actriz Lupita Sandoval La actriz Lupita Sandoval señala que su exesposo, el también actor Fred Roldán, quien está internado y a la espera urgente de donadores de sangre, se encuentra en una etapa crítica debido al cáncer de cuello que lo mantiene en el hospital Médica Sur, en Tlalpan: “Sí está grave, en terapia intensiva, lleva ahí toda la semana. Es la segunda recaída que da porque tiene un cáncer muy agresivo”. Lupita comentó que los médicos no le han dicho aún qué clase de cáncer enfrenta Fred, además de explicar que han tenido que estar cambiando la sangre del actor constantemente porque enfrenta un cuadro de septicemia: “Los glóbulos blancos los tiene hechos papilla, está anémico, todo está muy complicado” (Con información de Agencia El Universal). Urgen donadores de sangre para el actor Fred Roldán A través de sus redes sociales, Lupita Sandoval, a quien muchos recuerdan por su participación en el programa cómico Cachún cachún ra ra! en la década de los ochenta, donde interpretó al personaje de Petunia, solicitó donadores de sangre para su exesposo, el también actor Fred Roldán. “Sangre para FRED. Urgen donadores para Federico Samuel Roldán Dow, quien se encuentra muy delicado en terapia intensiva. Los datos en esta imagen. Muchas gracias de antemano”. De acuerdo con información de Agencia Reforma, Fred tiene su propio centro cultural en la Ciudad de México donde presenta diferentes obras de teatro.

El actor Fred Roldán “está muy malito” En una entrevista por medio de video llamada que concedió al programa De primera mano de Imagen Entretenimiento, el cual es conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, Lupita Sandoval reveló que su exesposo, el actor Fred Roldán, “está muy malito”. “No lo habíamos querido comentar, pero ya lleva un buen rato en el hospital, está en terapia intensiva, tiene un cáncer muy agresivo en el lado derecho del cuello. Primero tuvo el año pasado un cáncer en la lengua, pero nadie sabía porque me pedía que no dijera nada, pues él estaba trabajando y la gente no tenía por qué enterarse”.

Fred Roldán tuvo una recaída a finales del 2021 Sin perder la calma, Lupita Sandoval reveló que el actor Fred Roldán se sometió a varias quimioterapias en mayo del año pasado recibiendo la buena noticia que había superado el cáncer, pero lamentablemente, a finales del 2021, tuvo una recaída, ahora en el cuello y de una forma más agresiva. Así lo compartió la actriz… “Y sí ha estado muy ‘malo’ y ahora estamos esperando a que pueda respirar por sí mismo porque está conectado con la máquina de respirar y con muchísima sangre que ha perdido porque el lunes le hicieron operación de pulmón y pues le encontraron cosas muy feas ahí adentro también y ha perdido mucha sangre”.

“No hay forma de salir adelante”, dice Lupita Sandoval Debido a la gravedad de la situación por la que atraviesa su exesposo, Lupita Sandoval confesó que tomaron la decisión de pedir donadores de sangre para Fred Roldán porque “no hay forma de salir adelante”, solamente que el actor reciba más transfusiones de sangre para reponer todo lo que ha perdido en estos días. “(Fred) tiene problemas de septicemia y toda la infección que tiene le está dando mucha lata. Acabo de colgar con Fredito (su hijo) que está con él ahorita y me dijo que le hablara porque me estaba escuchando, o sea, sí está reaccionando y eso me calmó un poquito porque tenemos esperanza, pero sí hay que meterle candela”.

¿Qué pasará con el actor Fred Roldán? En otra parte de esta entrevista, Lupita confesó que ella y sus familiares están “muy espantados” porque el seguro se terminó, por lo que los gastos están corriendo, pero aún así cree que todo tendrá un “feliz término” porque la gente se está desbordando en oraciones, ya que el actor Fred Roldán es una persona muy querida. “Yo estoy segurísima que eso es la energía positiva que se manda más toda la ayuda que es la que tenemos que buscar para que él salga con medicinas y con los cuidados necesarios, pero por eso estamos pidiendo la ayuda que en estos momentos necesitamos, donadores y muchísima buena vibra”, comentó la actriz.

Lupita Sandoval aclara que su exesposo “no está en coma” Contrario a lo que se ha dicho, Lupita Sandoval dejó en claro que, a pesar de la gravedad de la enfermedad de su exesposo, el actor Fred Roldán no está en coma, pero sí está sedado para que no sienta dolor: “Yo ni me asomé, no lo vi anoche, pero tiene unos tubos metidos en el pulmón para que le siga drenando la infección”. “Se acabó el seguro médico, ese es el problema, y desgraciadamente ahorita están corriendo los gastos para pagarse como sea, entonces no quiero decir yo que nos depositen, ahorita lo que quiero es que termine de despertar para que pueda firmar para que uno de sus hijos sea el cotitular de la cuenta porque sí hay para pagar, pero esa cuenta está encapsulada”.

Desean la pronta recuperación del actor Fred Roldán Luego de que Lupita Sandoval compartiera cómo se encuentra el actor Fred Roldán, además de pedir ayuda con donaciones de sangre, usuarios de redes sociales mandaron sus deseos de pronta recuperación: “Que Dios lo sane”, “Deseo con todo mi corazón que Fred Roldán se cure muy rápido”. “Lupita, ya verás que Dios lo está cuidando y pronto sanará para seguir deleitarnos con su talento”, “Fred Roldán, esperemos salga adelante”, “Dios, en tus manos ponemos a Fredy para que recupere su salud”, “Un hombre tan apasionado por la vida, tan entregado, tan disciplinado, es difícil hasta opinar por qué no hay palabras que den paz o consuelo”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).