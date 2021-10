Un teatro con muchas ineficiencias; Un actor muere arriba del escenario después de que parte de la utilería lo aplastara

La bailarina principal del teatro, Nikolai Tsiskardze ha informado para un periódico local de Rusia que tras bambalinas a veces era un infierno para ellos, afirmando que muchas veces parte de sus amigos y actores han sufrido varios daños por las ineficiencias del lugar, defendiendo que el actor que murió era inocente:

“Los bailarines se dañan las piernas cuando se caen los decorados y las escaleras. No debemos de culpar a Yevgeny ni encontrar un chivo expiatorio. He estado gritando sobre los problemas del Bolshoi (el teatro) durante 25 años. No hay orden, no hay medicina, no hay ética. Todos somos siervos, todo esto es muy triste”, comentó Nikolai Tsiskardze. Puede ver el video aquí