A Eduardo España le costó mucho trabajo hablar con la familia del actor mexicano Octavio Ocaña

“Me costó mucho trabajo (hablar con la familia del actor mexicano Octavio Ocaña), me esperé varios días, cuando hablé con ellos nos quebramos, fue una explosión de emociones de tantos recuerdos bonitos”, dijo Eduardo España. Por otra parte, el humorista estaba desesperado porque no encontraba la forma de participar en el casting internacional para interpretar a Chespirito en la serie que se preparará.

“Yo lancé mi video desde hace un año, tengo entendido que le gusto a Roberto Gómez Fernández, pero yo quiero que me inviten formalmente al casting, es a nivel internacional, pero ahora sí que he recibido puras respuestas de algoritmos, lo envío y me vuelve a salir la misma respuesta, estoy hasta el gorro, no sé qué hacer” (Con información de Agencia Reforma).