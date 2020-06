Actor mexicano Toño Mauri informa que su familia y él dan positivo a coronavirus

Antonio Mauri Villariño dice que se cuidaron muy bien sin salir de casa

Hasta ahora se desconoce la forma en que todos se enfermaron de Covid-19

El actor mexicano Antonio Mauri Villariño, mejor conocido en el medio artístico como Toño Mauri reveló que, a pesar de estar en aislamiento en su domicilio de Miami junto a su familia, todos están contagiados de coronavirus (Covid-19), de acuerdo a información proporcionada por la Agencia México y que publicó el portal de TV Azteca.

El actor aseguró en entrevista para el programa “Venga la Alegría” que hasta este momento desconoce la forma en que todos se enfermaron de coronavirus.

“Pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo, hemos estado sin salir”, dijo el también cantante.

Por último, Toño contó que “la enfermedad es rara”, pues, aunque algunos días no ha sentido ningún síntoma de su padecimiento, en otras ocasiones ha tenido pérdida del sabor, del olfato, así como dolor de cuerpo y cabeza.

Por ahora Toño Mauri y su familia continuarán en Miami mientras recuperan su salud, y esperan que en los próximos días puedan aclarar el origen de su contagio.

De hecho desde marzo, el actor mexicano que hoy tiene coronavirus comentó para el programa de Ventaneando que estaban bajo medidas muy estrictas por la cuarentena.

En esa ocasión comentó de manera textual: “No hay actividades, ayer aquí en Miami cerraron las actividades de mar, osea aunque yo tenga barco y lo pueda sacar y lo que tu quieras está prohibido, ya no puede salir ninguna embarcación”.

Para ver el video haz click aquí.

Al inicio de esa entrevista que se publicó el 25 de marzo Toño Mauri dijo: “Esto es como un encierro, por decirlo de alguna manera… Los restaurantes están cerrados, muchos complejos familiares están cerrados, como es el caso de Luis Miguel que es una isla, solamente pueden entrar los que viven ahí”.

Entonces agregó: “Al igual que en todas las zonas donde vivimos nosotros pueden entrar servicios nada más y la gente que vive aquí, creo que son medidas muy extremas, pero es la única manera, todo esto hace que entre un stand by, en una pausa y bueno pues yo creo que serán las últimas imágenes que puede haber de los que estamos en Estados Unidos porque realmente no hay nada de actividades”.

Y para finalizar el actor mexicano que aún no tenía coronavirus dijo en ese entonces: “La situación es que no sé, la verdad es que no lo sé, ninguna embarcación está permitida salir al mar, tienen que estar paradas donde están, si estás viviendo en tu barco tendrás que vivir ahí prácticamente parado ahí en el muelle”.

Tras ese reclamo de no poder hacer nada en marzo, el actor mexicano acató las órdenes junto a su familia, pero desafortunadamente aún así, se contagiaron de coronavirus.

Afortunadamente no tienen síntomas graves y permanecerán en su casa hasta que pasen los días obligados de cuarentena.