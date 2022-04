Jared Padalecki sufre accidente: “Tiene suerte de estar vivo”

A través de las redes sociales, tras ver la preocupación de los fans, en una publicación dijeron a detalle como ocurrió el accidente: “Tuvo un accidente automovilístico muy grave”, dijo Ackles para sorpresa de muchos en la multitud. Agregó que Padalecki había estado en el asiento del pasajero en ese momento.

“Tiene suerte de estar vivo y no solo eso, está en casa recuperándose. El hecho de que no esté en el hospital en este momento me sorprende”. Jensen Ackles confirmó que no hubo víctimas mortales en el accidente y que Padalecki se está “moviendo” y “volverá muy pronto”.