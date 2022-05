El reconocido actor Fred Ward ha muerto a sus 79 años.

El ganador del Globo de Oro falleció hace unos días, pero el anuncio se emitió este viernes 13 de mayo.

Muchas celebridades envían sus condolencias.

Triste anuncio este viernes 13 de mayo. Fred Ward, actor ganador del Globo de Oro y protagonista de The Right Stuff, ha muerto a sus 79 años. El reconocido artista falleció el 8 de mayo por una causa desconocida, según confirmó un representante al New York Post esta mañana.

“Me entristece anunciar el fallecimiento del aclamado actor Fred Ward, quien falleció el domingo 8 de mayo de 2022 a la edad de 79 años”, indicó el comunicado citado por el Post y replicado por el periódico The Sun, que también detalló que él fue un cocinero quien sirvió en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y luego fue a la escuela de actuación y comenzó su carrera artística con un papel en un telefilme italiano en 1973.

Murió el reconocido actor Fred Ward

Fred Ward debutó en el cine estadounidense como un convicto en la película de Clint Eastwood llamada Escape from Alcatraz en 1979. A lo largo de su carrera, apareció en películas como Southern Comfort, The Right Stuff, Remo Williams: The Adventure Begins, Tremors y Tremors 2: Aftershocks, Henry & June, The Player, Swing Shift y Short Cuts, mencionó la reseña de The Sun.

“La cosa única de Fred Ward es que nunca se sabía dónde iba a aparecer, así de imprevisibles eran sus elecciones profesionales”, escribió su publicista Ron Hofmann en una declaración para NPR. La noticia de la muerte de la estrella sacudió las redes sociales este viernes, y muchos gurús de Hollywood enviaron sus condolencias a la familia, acotó The Sun.