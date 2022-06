El famoso actor de telenovelas sale del clóset en pleno programa de televisión

Durante la entrevista que realizó para el programa Magaly ATV, el galán de telenovelas se sinceró sobre su orientación, “Creo que nunca tuve la necesidad de hablarlo porque lo tenía muy claro yo. Mi hija sabe que soy gay desde que tiene 6 añitos y hubiera podido evitar decírselo, o sea toda mi familia, todos mis hijos [lo saben], yo nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir: ‘Oye, sal del clóset'”.

Posteriormente afirmó que él no se veía en la necesidad de ser obligado a compartir de manera pública sus preferencias amorosas por presión de otras personas, “Yo salgo del clóset cuando me da la gana y si lo necesito. Y al igual que no he hablado de mi intimidad en ese caso nunca he hablado de ninguna intimidad”. Archivado como: Actor sale del clóset.