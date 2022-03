Sergio DeFassio está pasando por un momento muy delicado

El actor mexicano, quien fue despreciado por Televisa debido a su edad, se está quedando ciego

El histrión tendrá que someterse a una operación quirúrgica El nombre del actor mexicano Sergio DeFassio, a quien se le recuerda por su participación en telenovelas como Hasta que el dinero nos separe y Porque el amor manda, y quien fue despreciado por Televisa debido a su edad, vuelve a estar en boca de todos luego de que se diera a conocer que se está quedando ciego. Hace apenas poco más de un año, el histrión llamó la atención de propios y extraños luego de que compartiera que se había reconciliado con su novia, a quien le lleva cerca de 40 años de diferencia. En ese momento, incluso se habló de planes de boda, aunque debido a su padecimiento, se ve poco probable en la actualidad. ¿Qué le pasa al actor mexicano Sergio DeFassio? En una entrevista que le concedió al programa Sale el sol, y que está disponible en el canal oficial de YouTube de Imagen Entretenimiento, Sergio DeFassio, quien se supo también que tiene un tumor en el cerebro, reveló que sabía que algo no andaba bien luego de que comenzara a ver borroso. “Estaba yo sentado y de repente como si tuviera una basura. Empecé a parpadear y decía yo: ‘no veo bien, está raro el ojo, siento algo en el ojo’ y me veían mis cuates y no tenía yo nada, entonces dije: ‘algo tengo’, tengo desprendimiento de retina. Ya me operaron, pero no me durmieron totalmente”, dijo el actor mexicano, que fue despreciado por Televisa debido a su edad.

“No quedó bien la retina” Tranquilo, a pesar de la gravedad de la situación, Sergio DeFassio reveló que, al no quedar bien su retina, tendrá que someterse de nueva cuenta a una operación quirúrgica: “Pero dice el doctor que ya no voy a ver bien de todos modos, 60 o 70 por ciento, o sea, de este lado (tocándose su lado derecho) no veo”. A continuación, Sergio Desfassiaux (su nombre verdadero) dijo que tanto su hermano como la familia de él se encargaron de cuidarlo de excelente manera, ya que el proceso de recuperación es muy difícil, pero aún así, su retina no quedó bien: “No sé, no me explicó el doctor porque se volvió a desprender la retina y me tengo que volver a operar”.

Sergio DeFassio, ¿sufrió negligencia médica? Para terminar con esta entrevista, el actor mexicano Sergio DeFassio compartió que no sabe qué hará si no vuelve a quedar bien de la vista: “Casi tengo perdida la vista del lado derecho y del lado izquierdo ya me hicieron láser para que no me pasara lo de este ojo”, dijo el histrión, a quien se le preguntó si cree que esto le ocurrió por una posible negligencia médica. “No sé, no me dijeron que yo haya tenido la culpa porque no me cuidé, no, la retina se desprendió y me dijeron que ahora me iban a operar y que me van a dormir completamente. Entonces, ¿qué piensas? Fue una ngeligencia médica, posiblemente, no sé, yo no quiero echarle la culpa a los doctores, prefiero volver a operarme si la ANDA ya lo autorizó, yo no tengo ningún problema, la ANDA también pudo haber demandado porque otra vez van a tener que pagar”, finalizó el histrión (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: Actor Sergio DeFassio, despreciado por Televisa, se está quedando ciego

“Lo único que quiero es una relación tranquila”, decía hace un año Sergio DeFassio Como se mencionó anteriormente, el actor mexicano Sergio DeFassio, hace poco más de un año, se había reconicliado con su novia, a quien le lleva cerca de 40 años de diferencia. En fechas recientes, no ha compartido si los planes de una boda siguen en pie o si esta relación ya llegó a su fin. En entrevista para la revista TVNotas, así respondió a la pregunta si le gustaría tener un hijo, tomando en cuenta que está cerca de los 70 años de edad: “¿Tener un hijo?, no, ya no quiero; además, ella ya no se puede embarazar, está ligada. Lo único que quiero es una relación tranquila, porque tengo que seguir haciendo mis resonancias magnéticas y ver todo lo del cáncer; si voy a tener una relación que me cause enojos y problemas, mejor no le entro y ella ya lo entendió”.

Asaltan al actor mexicano Guillermo Méndez y lo mandan al hospital El actor mexicano Guillermo Méndez se encuentra hospitalizado luego de haber sido presuntamente asaltado y agredido por delincuentes en Cuernavaca, Morelos, informó su hermana Ivonne: “Apenas me están contactando y apenas me enteré, lo asaltaron (el sábado) a la una de la mañana, le quitaron todo, voy a ir a buscarlo a urgencias”. “Al parecer está todo golpeado pero está bien”, explicó, vía telefónica. Ivonne publicó en redes sociales que el actor se encontraba desaparecido desde la noche del viernes y pidió apoyo de amigos y familiares para dar con su paradero. Así fue como un usuario de Facebook respondió al anuncio con una fotografía de un hombre de edad adulta y de apariencia afín a la del artista, a quien encontró tirado en el piso, según dijo.

“Ni yo misma sé qué es lo que pasó” Y aunque ningún familiar ha confirmado dicha información, el sujeto aseguró que se puso en contacto con ellos. En efecto se trataba del actor mexicano Guillermo Méndez, confirmó su hermana. Ivonne agradeció las llamadas y muestras de apoyo que recibió en redes sociales para localizarlo, y aunque se encuentra preocupada por su estado de salud, agradece que esté a salvo. “Qué lindos se han portado todos apoyándonos de esta manera, son increíbles estas redes (sociales). Ahora ni yo misma sé qué es lo que pasó, de hecho voy de salida para verlo”, expresó. Méndez ha brillado en el gremio del teatro musical y apenas había disfrutado junto a colegas como Julissa, Maria del Sol y Benny Ybarra del estreno de José El Soñador en Ciudad de México (Con información de Agencia Reforma).

Reposa Guillermo Méndez en su casa tras agresión en asalto Guillermo Méndez ya se recupera en su casa tras haber sido asaltado y agredido físicamente a mediados de febrero, en Morelos. Tras permanecer durante casi una semana internado en un hospital de Cuernavaca, inconsciente los primeros días, el actor mexicano logró salir adelante. Según su hermana Yvonne, los estudios médicos fueron satisfactorios: “Está muy bien, bendito sea Dios, tuvo un final feliz porque ya se ha recuperado muchísimo. Ya habla mucho mejor, su cabeza está muy bien, su cuerpo, sus órganos, todo. Le hicieron estudios de pulmones porque tenía líquido, le analizaron el hígado, los riñones, le hicieron radiografías de cerebro, cabeza, músculos, huesos, de todo; está excelente”, afirmó Yvonne, en entrevista (Con información de Agencia Reforma). Archivado como: Actor Sergio DeFassio, despreciado por Televisa, se está quedando ciego