El actor británico Dennis Waterman muere a los 74 años

Dennis Waterman actor muere: Se convierte en una gran estrella

El nombre de Dennis Waterman comenzó a sonar por todo Reino Unido a principios de la década de los 70s ya que apareció en la serie Colditz como un joven oficial de la Alemania Nazi. También compartió pantalla con el icónico actor Christopher Lee en una adaptación del Conde Drácula en 1970.

Hizo de DS George Carter en The Sweeney y protagonizó Minder, así como también cantó la canción oficial de la serie, “I Could Be So Good for You”, que estuvo entre los tres primeros puestos en las listas de Reino Unido en 1980 y en el top diez en Australia.