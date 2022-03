Actor de Nickelodeon falleció tras una lucha constante contra el cáncer

Los fanáticos del actor de doblaje de anime, mandan mensajes de condolencias

Fallece impulsor musical británico, Jamal Edwards Muere actor Kirk Baily: La estrella de Nickelodeon, Kirk Baily, perdió la vida tras una lucha constante contra el cáncer de pulmón, este ícono protagonizó a Kevin Ug Lee en Salute Your Shorts en 1991 y 1992. Kirk, falleció a los 59 años de edad e hizo algunas apariciones en títulos como: 3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain y The Sixth Man. La comedia del actor de dicha cadena de televisión, se desarrolló en ‘Salute Your Shorts’, el cual vio a Baily aparecer como un consejero de campamento en Camp Anawanna, el principal antagonista de los niños. El show obtuvo su título en base a un grupo de campistas, quienes hacían travesuras, como colgar los calzoncillos de un niño y ponerlo como bandera. Muere actor Kirk Baily: Esta fue su causa de muerte De acuerdo con información de ‘The Sun’, Baily fue diagnosticado con cáncer desde hace seis meses, dicho artista, apareció en shows de televisión, además de dedicarse al doblaje de voces. Baily también apareció como actor de voz en varios programas de anime y videojuegos, incluidos Cowboy Bebop, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex y la serie hack. Los fanáticos del actor de doblaje y de televisión, ha recibido miles de homenajes por Twitter por parte de sus seguidores, quienes le dedican palabras de aliento a su familia, y pronta recuperación. Además de recordar algunos de los momentos más icónicos de Kirk en televisión.

Muere actor Kirk Baily: Los fans se despiden a través de Twitter Estos fueron algunos de los mensajes que expresaron los fans del icónico personaje: “Un shot por este gran personaje de televisión que formó parte de nuestra infancia”, “Acaban de anunciar que falleció a causa del cáncer, una enorme pérdida“, “No vi proyectos de el en televisión, pero me enteré que doblaba voces en series de anime, eso me puso triste”. “DEP Sr. Baily. Hiciste un trabajo fantástico como Knives en mi anime favorito de todos los tiempos, y por eso estaré eternamente agradecido. Gracias y que encuentres paz en lo que te espera después de esta vida”, “Escuchar a este tipo en los 90 y principios de los 2000 fue increíble. Su cabello lo hace parecer Knives. Aún así, envío mis oraciones a su familia durante este momento difícil”. Escribieron algunos de los seguidores en Twitter.

Muere actor Kirk Baily: Un ícono de los 90’s. Aunque los familiares del actor de doblaje aun no se han hecho presentes en redes sociales, los fanáticos siguen mandando sus mensajes de condolencias: “Acabo de enterarme del fallecimiento de Kirk Baily. Esto es desgarrador. Gran actor de doblaje de anime y papel legendario en Salute Your Shorts. Gracias por ser parte de mi infancia. RIP señor”. La cuenta de ‘Nickelodeon Crave’ en Twitter, mandó este escrito: “Kirk Baily falleció de cáncer a la edad de 59 años. Los televidentes de Nickelodeon de los 90 lo conocen mejor como Kevin “Ug” Lee, el consejero del campamento en Salute Your Shorts. Su otro crédito de Nick fue un papel de voz en Sponge on the Run, que también es uno de sus últimos papeles como actor.”, escribieron por Twitter.

Otra pérdida en el espectáculo, muere el impulsor musical británico Jamal Edwards LONDRES (AP) — Jamal Edwards, un empresario musical británico que apoyó el rap y el género electrónico grime, además de ayudar a lanzar las carreras de artistas como Ed Sheeran, Jessie J y Stormzy, ha muerto. Tenía 31 años. Su madre, la cantante y presentadora Brenda Edwards, dijo el lunes que su hijo murió el día antes por una enfermedad repentina. Dijo que la familia estaba “completamente devastada. Él era el centro de nuestro mundo”. Edwards fundó el canal musical online SBTV cuando era adolescente en 2006. Frustrado porque no podía encontrar la música que amaba en internet, comenzó a filmar presentaciones de amigos en su barrio del oeste de Londres. SBTV tiene ahora más de 1,2 millones de suscriptores en YouTube y ha ayudado a que una generación de artistas incluyendo a raperos como Stormzy, Skepta y Dave, obtuviera atención nacional e internacional.

Muere actor Kirk Baily: Sentía una gran frustración Jamal Edwards, compartió una vez, que se sintió intimidado por el miedo a pensar que dirían los demás sobre la decisión de tomar una cámara, y comenzar a grabar videos: “Era una frustración ir a la escuela y que todos estuvieran hablando sobre ‘cómo hacemos que nuestros videos estén en MTV’”, recordó Edwards después. “YouTube tenía como un año. Dije ‘me regalaron una cámara en Navidad, voy a comenzar a filmar gente y subirlo’”. “Todos me veían como ‘qué es lo que estás haciendo, como si pudieras competir con esas grandes corporaciones’. Pero creo que yo estuve lo suficientemente adelantado como para creer que podía hacer un cambio”. Comentó Edwards de acuerdo con el portal AP.

Cosechó grandes reconocimientos A Edwards le concedieron el título de MBE, Miembro de la Orden del Imperio Británico, un honor otorgado por la reina, en 2014 por sus servicios para la música, y fue embajador de la organización benéfica del príncipe Carlos, The Prince’s Trust. La oficina del príncipe Carlos en Clarence House tuiteó: “Nuestros pensamientos están con la familia de Jamal Edwards. Su trabajo en la música y también como embajador para una nueva generación, incluyendo su trabajo para The Prince’s Trust, fue una inspiración para muchos”. Con información de AP.

Artistas reaccionaron a su muerte Algunos íconos musicales expresaron su tristeza y mandaron sus condolencias: “Mi primera entrevista fue contigo. Jamal”, escribió la cantante Rita Ora en Instagram. “Nuestras pláticas interminables sobre música y la fe que tenías en mí y en muchos más de nosotros incluso antes de que creyéramos en nosotros mismos. Estoy devastada”. “Jamal era una de las personas más agradables, uno de los hombres más sencillos y humildes que he conocido en esta industria. Siempre me daba tiempo cuando nadie más lo hacía. Era una inspiración y lo que logró en la vida fue realmente destacado”. El rapero y productor Example, cuyo nombre verdadero es Elliot Gleave, dijo: “No puedo creer que te has ido. 31 años. No puedo encontrar las palabras ahora”. Informó AP.