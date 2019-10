View this post on Instagram

Carta del Superjavi al público: Hay ciertas cosas que no dependen de uno cuando se van… por algo será….cada cosa tiene su razón. Ahí nosotros no podemos interceder. Solo mandar luz y la mejor energía. Pero lo que si está en nosotros y en nuestras manos es el presente. Lo que tenemos, y acá es donde tenemos la responsabilidad de concentrarnos, de fortalecernos, de unirnos, con entendimiento, respeto y sobre todo con ese cariño que se ha sembrado desde el comienzo. Porque la vida continúa como la muerte también por su propio camino Y hay que asumir las dos con alegría y consciencia. Acá estamos vivos y luchando por nosotros y por ustedes como siempre, como debe ser!! Te extrañaremos compa, como lo q fuiste, un grande, Y cómo siempre dijiste… PA MORIR NACIMOS!!! ARRE!!!