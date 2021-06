“Esto recuerda a las acciones de los regímenes totalitarios que no pueden tolerar la verdad”, dijo Shahshahani a Efe tras asegurar que no se dejarán intimidar y continuarán haciendo su trabajo de denunciar las injusticias contra los inmigrantes. Un portavoz de ICE dijo a Efe que estaban preparando un comunicado al respecto, aunque en declaraciones a The Intercept la agencia se limitó a decir que “respeta plenamente los derechos de todas las personas a expresar su opinión sin interferencias”. Las organizaciones mencionadas en los documentos internos de ICE son algunas de las que el año pasado destaparon el escándalo del Centro de Detención de Irwin, en el sur de Georgia, donde decenas de mujeres presas denunciaron que fueron sometidas a cirugías ginecológicas innecesarias y sin su consentimiento, que provocaron que muchas de ellas quedaran estériles. Las denuncias provocaron que el gobierno del presidente Joe Biden anunciara en mayo el cierre de la cárcel de inmigración de Irwin y otro centro de detención en Massachusetts, ambos investigados por supuestos maltratos. EFE News

Al ser informado que el principal organizador de la protesta no era El Refugio, un funcionario de ICE escribió en el correo: “Si hubiese sido El Refugio, iba a tener que esforzarme para sacarlos de su programa de visitas”. “Nosotros sabíamos desde hace mucho sobre estas tácticas de ICE, no son nuevas”, sostuvo Valencia, que agregó que lo único que pretenden es silenciar a las organizaciones como El Refugio que sacan a luz “todos los abusos y la negligencia” que los inmigrantes sufren en los centros de detención. Para la abogada Azadeh N. Shahshahani, directora legal de Project South, otra las organizaciones mencionadas en las comunicaciones, estas acciones de ICE “son una táctica reprobable de intimidación, en un intento de asustarnos para que detengamos nuestra defensa de los derechos de los inmigrantes”.

Errores en la supervisión de ICE

Al menos se han documentado 57 casos de mujeres que supuestamente fueron víctimas de estos procedimientos en ICDC, según datos del Congreso. El informe revelado hoy describe una serie de fallas de supervisión del ICE, entre las que se destaca la falta de seguimiento de los protocolos de consentimiento de las pacientes que los médicos deben utilizar, la carencia de servicios de traducción y la falta de personal médico que hable español, entre otras.

Varios correos electrónicos develados por la investigación sugieren un enfoque de no intervención por parte del ICE en el que “no rastrea, no monitorea ni audita si proveedores médicos externos obtuvieron el consentimiento informado de las personas detenidas en el ICDC”, detallan en un comunicado las organizaciones Responsibility and Ethics in Washington (CREW), The National Immigration Project y Project South, que realizaron el informe.