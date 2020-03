Los agentes de ICE están en la calle cazando a inmigrantes indocumentados.

Una activista proinmigrante de Culpeper fue testigo cómo agentes de ICE tenían retenidos a varios indocumentados.

Instó a la ciudadanía a mantenerse en alerta ante los operativos sorpresas de ICE.

Una activista proinmigrante de Culpeper de Virginia exhorta a los hispanos indocumentados en los Estados Unidos estar alerta a las redadas sorpresivas de los agentes de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Este llamado lo hizo extensivo la activista proinmigrante, a través de las redes sociales, luego de ser testigos cómo funcionarios de ICE retuvieron a varios indocumentados en zonas estratégicas de la ciudad de Culpeper.

“Me informan que los agentes de inmigración estuvieron en la comunidad de Culpeper subiendo a nuestra gente trabajadora, que no hace nada malo en unas camionetas”, fue el mensaje de la activista proinmigrante, cuando observaba el procedimiento de los agentes de ICE.

La vocera expresó, en un video divulgado, que desconocía que estaba sucediendo, pero lo que si es cierto es que los agentes de ICE, simulando ser policías, están activados en la comunidad de Culpeper cazando a los latinos sin documentos.

Foto/Captura MH

Ante esta situación, la vocera manifestó que es necesario que la comunidad latina tome las precauciones pertinentes para que no sean sorprendidos por ICE, quienes se están movilizando en carro particulares, como una estrategia para retener a la población inmigrante que residen en Culpeper.

Al mismo tiempo, le recordó a la comunidad latina que están en su pleno derecho de no abrirle la puerta a nadie y que no se asusten.

Entre otras recomendaciones, la activista de proinmigrante de la ciudad de Culpeper recomendó estacionarse en lugares seguros y al mismo tiempo tratar de usar otras rutas cuando se dirijan a su lugar de destino.

El gobierno de los Estados los Estados Unidos endureció sus políticas antimigratoria en Virginia y Georgia.

Acerca de MundoHispanico.com – sitio web de noticias e información en español.

Mundo Hispánico es la empresa número uno de medios digitales en español en Estados Unidos que opera de forma independiente.

Desde su inicio en Atlanta, Ga. en 1979, MundoHispanico.com, propiedad de Mundo Hispano Digital Network, ha crecido rápidamente. Se ha convertido en el periódico semanal en español más leído en el sureste del país; y en uno de los sitios web de noticias e información en español más grandes de Estados Unidos.

Además de perfilarse como líder en noticias de última hora para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos, MundoHispanico.com cuenta con varias plataformas optimizadas para el marketing, como Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina y Mundo Fan, que brindan a nuestro público contenido exclusivo y relevante sobre estos temas que los apasionan.

Mundo Hispánico tiene 8 millones de seguidores en Facebook que interactúan con todas sus plataformas, con noticias de última hora y coberturas de video en vivo de los principales hechos de trascendencia nacional. Encuéntranos en Instagram, Youtube y Twitter.

Mundo Hispánico is America’s #1 Independently Owned Spanish-Language Digital Media Company.

From its start in Atlanta, Ga. in 1979, Mundo Hispano Digital Network’s MundoHispánico.com has quickly grown from the most-read Spanish language weekly newspaper in the Southeast to one of the largest Spanish-language news and information websites in the U.S. In addition to breaking news, MundoHispanico.com’s lifestyle verticals deliver exclusive content on passion topics, such as Entertainment, Food, Automotive, and Sports.

Mundo Hispánico engages 8 million Facebook followers across this portfolio with up-to-the-minute news and live video coverage of major events.