¿Ya tienes una rutina para iniciar y terminar tu día? ¡Este es un buen día para adoptar nuevos hábitos! De acuerdo con las estadísticas , el 92% de las personas que mantienen rutinas de mañana y de noche, se consideran altamente productivas, lo que les ayuda a encontrar un balance en cada aspecto de sus vidas. De hecho, se estima que 1 de cada 3 personas inician su día con hábitos como la limpieza del hogar para enfocar la atención hacia la productividad.

Si quieres ser una persona más productiva o darle un giro de 180° a tu vida, te recomendamos adoptar nuevas rutinas que te acompañen desde que despiertas hasta que te vas a la cama después de un largo día de actividades. A continuación, te presentamos algunos consejos que millones de personas siguen en todo el mundo para establecer rituales de mañana y de tarde para iniciar y terminar tu día con la mejor actitud ¡Conócelos!

Por la mañana Programa tu alarma

¿Cuántas veces te has propuesto despertar más temprano y no lo has conseguido? Siempre es un buen momento para ordenar tus actividades y procurar un mayor rendimiento de tu día, y una forma efectiva de hacerlo es programando tu alarma unos minutos más temprano que de costumbre; esto ayudará a crear una rutina en la que no estés todo el tiempo a prisa antes de prepararte para trabajar o realizar tus actividades normales.

Programar la alarma a una hora más temprana también abrirá el espacio para que puedas integrar a tu vida otro tipo de rutinas de cuidado personal, y también te obligará a procurar tus horas de descanso; esto es porque, cuando despiertas más temprano, requieres dormir más temprano para completar las horas de sueño que tu organismo requiere para funcionar de manera adecuada de acuerdo a tu estilo de vida, edad y características.