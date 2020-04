Actividades asquerosas en restaurante durante la pandemia.

En medio de las normativas de distanciamiento social y cierre de actividades no esenciales, Wings N More sirve “platos especiales”.

Sucedió en Houston, Texas, y tuvo repercusión en las redes.

Parece que el bloqueo de actividades por la pandemia de COVID-19 desespera a muchos locales de comidas. La clientela en el lugar no existe y sólo se atienden pedidos para llevar.

Así que, el personal de un restaurante del área de Houston aparentemente aprovechó la falta de clientes en su local de comidas para realizar algunas tareas de muy diferente índole en su área de comedor.

Una mujer que quiso hacer un pedido desde su auto en un Wings N More en 8400 Highway 6 grabó un video de alguien que se estaba cortando el pelo dentro del restaurante, que estaba abierto para delivery.

Taylor DeVault publicó el video en su página de Facebook el jueves por la noche y dijo que lo que vio fue “inaceptable e insalubre”.

DeVault dijo en su publicación:

“Boobie: Quiero Wings N More.

Wings N more: ¿Qué alitas (Wings)? Solo servimos corte de pelo esta noche.

Esta noche no pudimos obtener una respuesta en el intercomunicador o en la ventana de pedidos porque esto es lo que los empleados estaban haciendo adentro. ¡Tanto por el distanciamiento social y salones cerrados por actividades no esenciales! ¿Necesitas un corte de pelo? ¡Solo pásate por Wings N More y te lo hacen!”

El restaurante no es propiedad de Wings N More, es de propiedad independiente. El gerente de la tienda no quiso hacer comentarios al respecto, según KTRK.

Actividades asquerosas en restaurante durante la pandemia (VIDEO)

