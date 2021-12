Detectan actividad paranormal en tumba de Jenni Rivera (VIDEO)

De acuerdo con la versión del hombre, él constantemente acude al cementerio All Souls ubicado en Long Beach, California, lugar donde fueron sepultados los restos de la Diva de la Banda. Esta persona va a visitar la tumba de un amigo suyo cuando una vez vio algo extraño al entrar al panteón.

Actividad paranormal tumba Jenni Rivera. A días de cumplirse 9 años de la trágica muerte de la cantante más queridas por los hispanos, Jenni Rivera, muchos siguen extrañando los conciertos que brindaba sobre el escenario. Pero también hay quienes aseguran que su espíritu no se ha ido y que continua rondando por distintos rumbos.

¿Hubo actividad paranormal sobre la tumba de Jenni Rivera?

El hombre cuenta que cuando pasó a un lado de los restos de la cantante vio a demasiadas mariposas reposando encima de la tumba de la Diva de la Banda. Esto le pareció algo bastante misterioso, ya que el número de mariposas era increíblemente grande y pocas veces se ha visto, ¿Será el espíritu de Jenni?”.

“Justo pasando por esta tumba veo que hay bastantes mariposas. Vine a descubrirlo de regreso de visitar a mi amigo, cuando veo y me entero y vaya sorpresa. Nunca me llegué a imaginar, pero me pareció muy curioso y misterioso el porque tantas mariposas justo en la Tumba de la señora Jenni Rivera que estaban justo encima”, dijo el hombre.