Mujeres del Ejército comparten historias de acoso y asalto sexual en redes sociales utilizando el hashtag #IAmVanessaGuillen

Las revelaciones ocurrieron luego que que hallaran restos durante la búsqueda de la soldado hispana

“Esto no es algo nuevo, pero ha estado silenciado por mucho tiempo” indicó una víctima

Acoso sexual Ejército. Distintas mujeres que sirvieron a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos utilizaron las redes sociales para compartir impactantes historias sobre cómo fueron acosadas y agredidas sexualmente durante sus años de servicio utilizando el hashtag #IAmVanessaGuillen, reseñó The Daily Mail.

Vanessa Guillén, la soldado de origen hispano de 20 años, desapareció el pasado 22 de abril y fue vista por última vez en la Base de Fort Hood en Killen, Texas.

La hispana desapareció luego de confesarle a su familia que estaba siendo acosada sexualmente por un sargento superior que no ha sido identificado.

Tras la desaparición, infinidades de celebridades y políticos se han sumado a la búsqueda de la soldado.

Por su parte, distintas mujeres que pertenecieron al ejército han aprovechado la oportunidad para hacer públicas distintas denuncias de acoso sexual que sufrieron durante sus años de servicio.

“’Mi nombre es Morgan y #IAMVANESSAGUILLEN. Yo tenía 18 años. Estaba en mi primer lugar de destino. Él tenía 45 años. “Es solo porque eres carne fresca”. “Se detendrá eventualmente”. “Obtendrás una descarga deshonrosa si cuentas todo”, tu voz no será silenciada”, indicó una veterana miembro de la Guardia Costera en su cuenta de Twitter.

Panayiota Bertzikis, otra ex miembro de la Guardia Costera compartió en Twitter que había sido violada y el delito había quedado impune.

“En 2006 fui brutalmente violada por un miembro de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Me encerraron en un armario por denunciar la violación. Me culparon, me avergonzaron y finalmente perdí mi carrera. Ayude a encontrar a Vanessa Guillen y enjuicie a todos los involucrados en este encubrimiento”, indicó Bertzikis en su cuenta de Twitter.

“En mis casi 4 años en la marina, fui agredida sexualmente 1 vez y acosada sexualmente unas 6 veces… en el momento en que hablé con alguien de un rango más alto que yo, me ayudaron mucho”. Fui bendecida. No todas las mujeres lo son… #IAMVANESSAGUILLEN” indicó otra mujer.

Una veterano miembro de la Marina de Texas reveló que fue violada hace más de 30 años y que la habían amenazado con lanzarla por la borda si alguna vez denunciaba lo sucedido.

“Esto no es algo nuevo, pero ha estado silenciado por mucho tiempo. Fui violada mientras estaba en un barco de la Armada en medio del océano. Si lo hubiera informado, me dijeron que me tirarían por la borda y que mi cuerpo nunca sería encontrado. Eso fue hace 30 años. #IAMVANESSAGUILLEN”, indicó.

El domingo, la policía de la localidad texana de Killeen halló “restos sin identificar” cerca de donde apareció el cuerpo del soldado Gregory Morales y en una zona donde se busca a la también uniformada Guillén, desaparecida desde hace dos meses, de acuerdo con la agencia Efe.

