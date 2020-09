Irina Baeva armó tremendo escándalo en su paseo por Central Park en Nueva York

La novia de Gabriel Soto apenas llegó a la gran manzana y ya es ‘acosada’

La rusa exhibió a un reportero de Suelta la Sopa a quien gritoneó muy molesta por no dejarla en paz mientras caminaba

Furiosa, sola y muy indignada fue como apareció Irina Baeva mientras caminaba por Central Park de la ciudad de Nueva York mientras un presunto reportero de Suelta la Sopa la seguía.

A unos días de que la actriz rusa se separara de Gabriel Soto para irse a estudiar actuación a Nueva York y cumplir su sueño de estar en Hollywood, ahora Irina Baeva protagoniza tremendo escándalo.

Mientras paseaba por las calles de Central Park, Irina Baeva saludaba a todos sus seguidores en pleno viernes por la mañana sin imaginar lo que le esperaba.

“Vean esto, aquí está un reportero de Telemundo ‘Suelta la Sopa’ que simplemente no deja de preguntarme y no deja de seguirme aquí en Central Park gracias a que publiqué en mis Stories que estoy haciendo ejercicio”, comenzó diciendo muy alterada la novia de Gabriel Soto.

En la grabación se puede ver como el supuesto reportero de Suelta la Sopa graba lo que está diciendo Irina Baeva y se le pone en frente mientras varios chicos tratan de persuadirlo para que la deje en paz.

“Quiere preguntarme si viene Gabriel, haciendo un escándalo, ya tenemos gente aquí tratando de pedirle que se vaya pero pues no se va y no me deja en paz así que vean el escándalo, el señor no se va, no quiere dejarme en paz, me está persiguiendo por todo Central Park”, continúa gritando Irina Baeva.

En ese instante dos chicos acuden a ayudarla enfrentándose al reportero de Suelta la Sopa a quien le preguntan su nombre: “Ronal Suarez (sic)” se escucha decir al supuesto reportero que no hace caso a los chicos ni a Irina Baeva y la continúa grabando.

“Ahí está, ya lo conocen, ya lo ven, antes de que Suelta la Sopa lo ponga y haga un escándalo, yo se lo voy aquí a mostrar en mis Insta Stories, de verdad que coraje que simplemente no puedo estar tranquila haciendo ejercicio y tenga un reportero de Suelta la Sopa persiguiéndome tratando de sacar una entrevista”, aseguró.

Pero las cosas no acabaron ahí y en la siguiente página, te mostramos lo que sucedió y qué más dijo Irina Baeva, además podrás ver el video.