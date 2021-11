Acompañante Octavio Ocaña versión: ¿Les venían disparando?

¿Les venían disparando?

Revelan la confesión de uno de los acompañantes de Octavio Ocaña

El hombre mencionó que no sabían porqué los querían detener ¿QUÉ PASÓ REALMENTE? Salió a la luz las declaraciones de uno de los acompañantes del actor Octavio Ocaña, que venían en la camioneta el día que falleció. De acuerdo con el hombre, ellos venían bebiendo una ‘chela’ cuando los policías comenzaron a perseguirlos y empezaron a dar de tiros en su contra por lo que el actor no paró de conducir hacia la carretera. La versión que ofreció el sujeto, dista de las declaraciones que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ofreció a los implicados en la muerte del joven, de 22 años, quien recibió una bala en el pómulo derecho del arma que tenía en su poder ‘accidentalmente’. La versión se dio a conocer mediante la conversación que sostuvo el hombre con uno de sus amigos, en medio de la persecución. ¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE CON OCTAVIO OCAÑA? El programa de espectáculos en YouTube, Chisme No Like, ofreció nuevos detalles sobre los hechos ocurridos el día que falleció el actor de ‘Vecinos’, Octavio Ocaña. De acuerdo con las pruebas que recabaron de algunas fuentes, podría conocerse más información sobre lo que ‘realmente’ pasó en la persecución que tuvo el actor con los elementos de la policía municipal. “A OCTAVIO OCAÑA SÍ LE LANZARON TIROS, TE MOSTRAMOS LOS TEXTOS DE LOS ACOMPAÑANTES QUE LO COMPRUEBAN. Te presentamos imágenes exclusivas de la conversación que sostuvo uno de los acompañantes de Octavio Ocaña al momento de la persecución con uno de sus amigos.”, se lee en la descripción del video que compartió la página de Chisme No Like, a través de Instagram.

De acuerdo con la captura de pantalla de los mensajes del acompañante de Octavio Ocaña con uno de sus amigos, el hombre describe que los policías del Estado de México los venían persiguiendo mientras ellos estaban tomando una 'chela' y 'Tavo' se encontraba conduciendo intentando evitar que los pudieran aprehender. "Vengo con el Jhony y el Octavio, no traemos nada. Sólo venimos echando chela, ¿qué hacemos? nos vienen disparando", se lee en el mensaje que envía uno de los acompañantes del joven actor. "No m…s, güey. Márcame, ¿qué hicieron o qué pe…o?", se lee que contesta el amigo del sujeto en la conversación que presentaron en Chisme No Like.

En las conversaciones que presentaron en el programa de Chisme No Like, se entiende que el acompañante de Octavio se encontraba afectado e intentaba buscar la ayuda de uno de sus amigos. El hombre, asegura que venían consumiendo una bebida alcohólica pero que no habían 'hecho nada' para merecer que los elementos de la policía empezaran a perseguirlos con tiros hacia la camioneta del actor. "¿Están bien? Dile a Octavio que pare la camioneta y bájense y métanse a un local y no salgan, güey", se lee que el amigo del sujeto que venía acompañando a Octavio le aconseja huir de los policías municipales. El sujeto envió el primer mensaje a las 4:30 p.m. (hora local), y el amigo no tarda en contestar. Seis minutos después, el acompañante contesta: "Valió ver…a, valió ver…a. Ven, güey".

De acuerdo con la versión que ofrece el sujeto, habían estado siendo perseguidos por la policía a punta de tiros por lo que no se detuvieron en ningún momento y prefieren escapar de las autoridades. Esta versión podría coincidir con la que ofreció el señor Octavio Pérez a los medios de comunicación, destacando que a su hijo lo hirieron los elementos de la policía. "Contéstame. ¿Qué pasó? ¿Qué traen? No traen nada, solo van tomando. Güey, contesta. Güey, mándame tu ubicación. ¿Siguen en Tepojaco? Güey, cabr…, ¿Qué pe…o?¿Están bien? Güey, güey.", menciona la conversación que se presentó en el programa de 'Chisme No Like' y que ha causado gran controversia en redes sociales.

En las conversaciones que ofrecieron al medio de comunicación, se lee que les están ofreciendo un video donde se aclara que Octavio Ocaña había pasado por un par de amigos a un local comercial y de ese lugar, se iban a marchar hacia la reunión que tenía en Villa del Carbón, en Estado de México. En los videos, se muestran que son parte de la cámara de seguridad de alguna casa o comercio por la zona. "Ve esos mensajes que me mando uno de los acompañantes.", se lee en la captura de pantalla que muestran en el programa de Chisme No Like y donde aseguran que los policías si venían agrediendo al joven actor de 'Vecinos'. Hasta el momento, ningún familiar de Octavio ha dado declaraciones de por medio, pero sí declararon que 'la policía había asesinado a Octavio'.

Acompañante Octavio Ocaña versión: ¿Lo mataron? Uno de los rumores que más se han difundido desde el día que se informó de la muerte del actor, es que la policía tiene un papel más relevante en el fallecimiento de Octavio Ocaña que no han aceptado. Tanto la familia de ‘Benito’ y los internautas, en redes sociales comenzaron el movimiento de ‘Justicia para Octavio Ocaña’, donde exigen a la policía del Estado de México que esclarezca los hechos ocurridos el 29 de octubre. “Foto uno, lugar por donde entra la bala. Como pueden ver, la bala entró por la NUCA y NO POR EL POMULO como tanto dice la fiscalía.”, aseguró la internauta MarieOs en Twitter, siguiendo el hashtag creado por los fanáticos y público general donde comparten las supuestas pruebas de las heridas que tenía ‘Benito’ y que aparentemente causó la policía.

¿Podría ser cierto? En redes sociales, no ha sido el único sitio donde las fotografías fueron difundidas. El programa de YouTube ‘Chisme No Like’, difundió las imágenes que supuestamente pertenecen al cuerpo del actor de ‘Vecinos’, mencionando que podría coincidir con el reporte que la Fiscalía ofreció un día después de confirmarse la identidad de la persona que salió herida en dicha persecución. “Foto dos, lugar por donde salió la bala que es la parte superior. EFECTIVAMENTE, LO MARATARON.”, mencionó la usuaria a través de rede sociales donde adjuntó las supuestas imágenes que pertenecen al cuerpo del actor. En Twitter, varios internautas compartieron esas fotografías y comenzaron a cuestionar el trabajo de las autoridades del Estado de México.

La ex novia de Octavio Ocaña lanza polémico video El video está hecho con varias fotografías de los mejores momentos que en su momento, la pareja vivió, incluso, en algunas imágenes se ve que están en una cama acostados, en otra él aparece sin camisa, lo que consideraron una falta de respeto para la que fue su prometido y con quien se iba a casar próximamente, pues ya le había entregado el anillo de compromiso. Pero mientras la gente entra en controversia por la publicación de la mujer con el actor de Vecinos, las dudas e inquietudes de la gente continúa. Muchas son las versiones que hay sobre su muerte, la Fiscalía tiene su versión oficial que no convence a la familia y algunos de sus seguidores, pero se llegó a un acuerdo de mantener el expediente abierto y responder todas las dudas.

¿FUE MALO O BUENO EL VIDEO QUE PUBLICÓ? Las reacciones de la gente no se dejó esperar por el video del actor de Vecinos: “Claro que sí es falta de respeto tanto para su pareja como la para la prometida del fallecido, simplemente hay fotos que pudo no haber incluido”, “pienso que pudo haber omitido un par de fotos fuera de lugar, pero bueno lo que hacen por likes”, “por respeto a la prometida te lo hubieras reservado, está bien que lo extrañes, pero después de ti ya se había comprometido”. Otras personas comentaron: “Cuando falleció mi novio estuvo en todo momento su ex, nos abrazamos y ambas ayudamos en lo que pudimos a su familia, yo no veo falta de respeto”, “también existimos las ex que nos duele perder a la persona que alguna vez nos hizo feliz”, “quieran o no ella convivió y formó parte de la vida de Octavio, se llama madurez el terminar bien con tu ex, y recordarlo por lo bueno y lo malo”.

¿CREES QUE FUE CORRECTO? Sin embargo, la controversia continuó con el actor de Vecinos: “¿Porqué tanto problema porque ella publique esto? Formó parte de la vida de Octavio, no veo que lo haga con otra intención, lo hace con respeto”, “dejen de quejarse, solo nos está compartiendo algo de lo que vivió con él y no es falta de respeto porque si fueron pareja por algo lo fue”, “creo que les afecta más a ustedes que a la prometida, ella es libre de publicar”. “Que fuera de lugar, se tiene que entender que aunque les duela mucho ya no les queda subir nada por respeto a la prometida le guste a quien le guste”, “le dicen que respete pero ella en ningún momento está faltando, o sea simplemente lamenta su pérdida, no siempre se termina mal con un ex”, fueron otras de las palabras que tuvieron algunos seguidores.