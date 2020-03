Gran parte de la comunidad hispana padece de acidez estomacal o reflujo gastroesofágico.

El doctor Juan Rivera revela los remedios caseros que puedes hacer para desaparecer la enfermedad recurrente.

Promover una sana alimentación es un factor positivo para no padecer de reflujo gastroesofágico.

La aparición de nuevos casos de acidez estomacal o técnicamente llamado reflujo gastroesofágico enciende la alerta en la comunidad hispana radicada en los Estados Unidos por consumir alimentos cargados de grasa, la cual afecta a millones de personas en el mundo.

Como la hispana Gladys Romero, quien en ciertas ocasiones siente un trozo de alimento entre la garganta y el pecho, situación que le altera los nervios.

Por su parte, Janeth Chávez confesó que siempre ha sufrido de acidez estomacal después que termina de comer, experimentando náuseas y eructos.

Pero, Salvador Zamora ha sabido cómo enfrentar la acidez estomacal, bebiendo abundante agua durante cuatro días logrando desaparecer la afección.

Foto/Su Medico.com

Éstos son algunos casos de acidez estomacal que padecen las personas en cualquier momento de su vida cotidiana.

Por lo tanto, es tiempo de eliminar la afección con la aplicación de algunos remedios caseros recomendados por el reconocido doctor Juan Rivero, quien se dirigió a la comunidad hispana, a través de un Facebook Live de Mundo Hispánico.

El doctor Juan Rivero dejo claro que los remedios caseros son efectivos para revertir la acidez estomacal; una sensación de ardor en el pecho o en la garganta que genera una sobreproducción de ácidos entre la parte del estómago y el esófago, tras ingerir alimentos grasos, bebidas muy cítricas y comer demasiado y rápido.

Entre los remedios caseros más usados por los pacientes cuando experimentan acidez estomacal está añadir media cucharadita de bicarbonato en un litro de agua, asegura el doctor Juan Rivera.

Esta fusión natural ayuda a reducir el exceso de acidez en el organismo.

Otro de los remedios caseros que deben tomar en cuenta en una dieta alimenticia es el consumo de papaya o lechosa.

Esta rica fruta posee una enzima llamada “papaína” que ayuda a dirigir los alimentos, evitando la sensación de ardor en el estómago.

Así como la papaya se consume en jugo o en trozos, también puedes incorporar en la dieta alimenticia aquellos jugos con alto contenido de aloe vera, además de ser un portador de nutrientes, da sensación de alivio para aquella persona con acidez estomacal.

Otro remedio casero está beber té verde, ya que es un antioxidante, antimutagénico, antidiabético, antiinflamatorio, antibacteriano y antiviral. Mejora la digestión y previene el cáncer.

¿Cómo detectar los síntomas?

El doctor Juan Rivero plateó que la aparición de los síntomas puede variar en cada paciente.

Por ejemplo, la persona puede sentir dolor en la parte abdominal, siendo está una de las más comunes, seguidas de una quemazón en el estómago.

De igual manera, provoca náuseas, mal sabor en la boca, y sensación de llenura o hinchazón abdominal por exceso de gases acumulados en el tubo digestivo.

Foto/El Universal

Juan Rivero, galeno puertorriqueño, alertó que el reflujo gastroesofágico también puede provocar síntomas atípicos como una tos seca crónica, por lo que sugirió activar los protocolos de detección medica para descartar afecciones secundarias.

¡Alerta, alerta!

Salvador Zamora tomó abundante agua logrando desaparecer el reflujo gastroesofágico, sin embargo, otras personas padecen de la afección por años restándole importancia.

Por lo que Juan Rivero alertó que si el reflujo gastroesofágico es recurrente es necesario visitar al médico especialista para evaluar el funcionamiento del estómago y determinar por que la enfermedad sigue latente.

Uno de los exámenes médicos que comúnmente recomienda el doctor al paciente es la endoscopía gastrointestinal superior.

El tubo visor se desplaza por todo el aparato digestivo para descartar ulceras, gastritis y una bacteria llamada Helicobacter pylori (H. pylori).

La bacteria Helicobacter pylori es una infección severa en el estómago, la cual no presenta signos y síntomas, pero se combate con un tratamiento estricto de aproximadamente 14 días.

¿Qué papel juega la alimentación?

Para el doctor Juan Rivera, promover una sana alimentación es un factor positivo para no padecer de reflujo gastroesofágico.

Entre los alimentos y bebidas que podrían casuar el mal funcionamiento del estómago está el consumo exagerado de café, así como del chocolate, el alcohol, jugos cítricos, salsas y picantes.

Una de las maneras más fáciles de precisar cuál es el alimento que te causa el reflujo gastroesofágico en tu estómago es realizar un “diario alimenticio”.

Según Juan Rivera, este método te ayudará a modificar tu dieta alimentaria, para evitar el efecto rebote de la afección.

Foto/Captura MH

De igual manera, el galeno aconseja a los latinos no comer alimentos en porciones grandes, ya que tardan en digerirse en el estómago y evitar acostarse a los pocos minutos de haber terminado de comer en horas de la noche.

Recuerde que la comunidad latina puede contar con la asesoría y respaldo de Oscar Hearlth para que obtengan un seguro médico fácil en los Estados Unidos.

