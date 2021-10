Sin embargo, ante situaciones ‘increíbles’ siempre se tuvo la sospecha de que el show era actuado y los supuestos involucrados en los problemas eran actores, pero no fue hasta hace unas semanas atrás cuando se identificó que Karina Banda, ahora conductora de Enamorándonos USA y esposa de Carlos Ponce, fue una de las participantes.

Karina Banda, conductora de Enamorándonos USA y esposa de Carlos Ponce, quedó expuesta junto con el programa Caso Cerrado hace unas semanas cuando se hiciera viral un video en donde se prueba ‘la farsa’ del show al dejar ver que la chica es actriz y las situaciones que se presentaron no eran ‘ciertas’, ahora la Dra Polo hace frente a esos señalamientos.

La Dra Polo fue directa a la polémica de Karina Banda en Caso Cerrado, acorde a People en español, dijo lo siguiente: “Me acuerdo de Karina Banda porque vi el programa hace poco en internet, pero el caso en especifico no. Yo nunca mentí, nunca dije nada de eso”.

Ahora, ante el popular video que se vitalizara, la Dra Polo no tuvo más remedio que decir ‘la verdad’ detrás de Caso Cerrado, que mucha gente ya suponía o creía conocer, que en verdad los casos no eran reales y todo se trataba de mera representación basada en la realidad.

“Aprendí mucho de Caso Cerrado y de las problemáticas del show. Es televisión y no sé qué piensa la gente de los reality shows, muchas cosas no son verdad, en el momento en que prendes la cámara, todos comienzan a actuar, desde abogados, testigos, reporte y todos en el juzgado”, fueron las palabras de la Dra Polo ante la exposición de Caso Cerrado como una ‘farsa’ y al que pretende volver pronto, al menos así manifestó su deseo.

Un video de una escena de Caso Cerrado deja ‘mal parado’ al programa y a su conductora Dra Polo, quien aunque ya no está al aire, sí planeaba hacer una película o documental sobre el popular show, sin embargo, la aparición de Karina Banda, esposa de Carlos Ponce y conductora de Enamorándonos USA, deja en tela de juicio ‘la verdadera’ cara del show.

Esposa de Carlos Ponce deja exhibida a la Dra Polo, conductora de Caso Cerrado

“No llores que esas lágrimas son de cocodrilo porque tú eres malvada, eres típicamente la mujer que es bonita, pero todo lo que tienes de bonita lo tienes de mala, las células de tu cuerpo y de tu alma están podridas”, se escucha decir enojada a la Dra Polo mientras la ahora esposa de Carlos Ponce llora desconsolada.

“Yo no soy malvada”, dice Karina Banda al escuchar el cólera de la Dra Polo, pero ¿qué hacía allí años atrás antes de ser famosa? ¿También es actriz? ¿Caso Cerrado es una farsa? La gente no tuvo piedad en los comentarios sobre el programa aunque el mismo ya no esté al aire.