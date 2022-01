El término “esencial” se refiere al hecho de que estos aceites contienen la “esencia” de la planta (no porque sean necesarios para una vida sana). Pero en realidad, realmente pueden mejorar tu vida en más de un modo. De hecho, tenemos aquí 12 usos para aceites esenciales que pueden mejorar todo, desde tu hogar hasta tu actitud. Una mejor vida está solo a unas gotas de distancia.

Si la palabra “aceite” te hace pensar en comida grasosa o un adolescente con piel propensa al acné, entonces es hora de mirar el aceite en un modo totalmente diferente. Aceites esenciales. Hay tantos usos para aceites esenciales, no estamos hablando de papas fritas o acné… estamos hablando de los aceites buenos, los aceites esenciales, los que pueden mejorar drásticamente muchos aspectos de tu vida. Comencemos con lo básico, ¿Qué son exactamente los aceites esenciales? Según Jen Broyles , instructor en Digestive Health, “los aceites esenciales son poderosos extractos de plantas que han sido usados por miles de años por sus propiedades de curación, cosméticas y tratamiento emocional.”

Los aceites esenciales son conocidos por sus propiedades de aromaterapia… también conocidos como… ¡huelen delicioso! Si no quieres usar aromatizantes con químicos, trata de utilizar aceites esenciales. Unas cuantas gotas en un difusor o spray pueden desatar una esencia agradable a tu gusto (uva, limón, jamín, hierbabuena, etc.) en tu hogar. O puedes poner algunas gotas de aceite esencial en una bola de algodón y dejarla caer en la bolsa de tu aspiradora. La esencia se dispersará por toda tu casa mientras limpias.

Uno de los mejores usos para aceites esenciales es para eclipsar el asqueroso olor en el bote de basura. Pon unas gotas de aceites esenciales (de tu elección de aroma) en una bola de algodón y déjalo caer en tu bote de basura. Cada vez que abras el bote recibirás ese agradable aroma, en lugar del asqueroso olor de la basura. Esto funciona especialmente cuando hay pañales… créeme, pañales sucios no es algo que quieres oler cuando estas en una recámara.

9. Para eliminar insectos no deseados de tu casa

Apuesto a que no habías pensado que los usos de los aceites esenciales incluían control de plagas. Mientras a ti te puede encantar el olor a hierbabuena, a los insectos no. Deshazte de los insectos mojando una bola de algodón con algunas gotas de aceite de hierbabuena y poniéndolos donde normalmente intentan entrar a tu casa. O diluye ese aceite con lo agua y rocía en donde desees que los bichos desaparezcan. Simplemente estarás ahuyentándolos sin herirlos ya que estos aceites no son químicos agresivos.

10. Los aceites esenciales podrían ayudar contra el insomnio

Si tienes problemas para dormir, talvez no necesites pastillas para dormir, talvez algunas herramientas naturales te sirvan para dejarlas. Trata de aplicar aceite de rosa y lavanda en tu espina dorsal justo antes de ir a la cama.