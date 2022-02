¿Alguna vez has abierto tu alacena y te has sentido confundida por no saber qué aceite usar? Si amas cocinar (o tal vez comer), entonces tu cocina está equipada con todos los ingredientes que necesitas para preparar una comida deliciosa. Cada sazonador, cada hierba y cada tipo de aceite podría imaginar que tiene un lugar en los gabinetes de tu cocina. Pero cargarte de cosas no siempre es la parte complicada—es saber qué ingrediente usar y cuándo lo que puede ser un reto, en especial cuando se trata de cocinar con aceite. Ahora, antes de que bajes los hombros o voltees el rostro y digas “no uso aceite, ¡el aceite es malo para ti!” escúchanos. Aquí hay una explicación sobre qué aceites usar y cuándo.

No todos son malos, y cuando es consumido con moderación puede ser realmente bueno para ti. Como Livestrong informa, un estudio reciente llevado a cabo en la la Universidad de Sãn Paulo en Brasil, y que fue publicado en el número de octubre del 2010 de Nutrition Journal: “La ingesta del aceite vegetal, particularmente el de aceite de oliva, tal vez mejore el metabolismo en gente con obesidad.

Los beneficios de los tipos de grasas en los aceites

Más allá de eso, The American Heart Association argumenta:” No todas las grasas son malas. De hecho, el remplazo de las grasas malas, como las saturadas y trans con grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, es mejor para nuestros corazones”. En otras palabras, puedes seguir adelante y cocinar con aceite de oliva o de coco sin preocuparte por el estrés.

Así que ahora que tienes permiso para sacar el aceite, ¿cuál deberías usar? Desde el de coco al de sésamo o spray para cocinar, hay muchas opciones. Aquí hay una explicación rápida de los mejores usos para los aceites más populares para cocinar, para que puedas preparar platillos deliciosos llenos de sabor; ya sea que estés salteando, friendo u horneando.