Invertir en acciones es una decisión que debe estar basada en la información, pero también en cuánto interés tienes por aprender el funcionamiento de la bolsa ; para algunas personas, es preferible investigar por su cuenta y analizar los números con detenimiento, lo que les lleva a realizar una inversión activa, que si bien presenta más riesgos, también conlleva mayores beneficios potenciales. Para aquellos que no tienen el tiempo o el deseo de aprender estos procesos de inversión, lo más conveniente es realizar una inversión pasiva, en la que el retorno de inversión es moderado pero hay una mayor posibilidad de predecir los resultados.

En promedio, las personas invierten cerca de $10.000 dólares en acciones, aunque esta cifra puede elevarse hasta $135.000 dólares, dependiendo del tipo de ingreso que reciba el inversionista. Para los principiantes, este proceso puede resultar un tanto complejo, pero no imposible: ¡Conoce los pasos a seguir para invertir en acciones!

Selecciona la asignación de activos

Aunque suene tentador invertir una gran cantidad de dinero, lo más recomendable para los inversionistas principiantes es iniciar con cautela; por eso, nunca deberás invertir capital que te pueda servir como fondo de emergencia, dinero que has ahorrado para comprar un bien inmueble o dinero destinado a cubrir el costo de un producto o servicio necesario para ti o tu familia. En cuanto a las cantidades ideales para invertir en acciones, estas dependen enteramente de tus ingresos; para los expertos en compra de acciones, lo más aconsejable es destinar el 70% del dinero para inversiones en acciones.

Compara tarifas y comisiones

Actualmente, la mayoría de las inversiones realizadas en plataformas virtuales no cobra comisiones por las transacciones realizadas; en ese sentido, encontrarás que todas tus opciones son similares, al menos en cuanto a costos, pero no necesariamente en cuanto a practicidad. Una manera de familiarizarte con la plataforma que has de utilizar es entrando al sitio y verificando que esta cuente con herramientas para que poco a poco vayas aprendiendo más acerca de la compra de acciones; además, la accesibilidad y la practicidad deberán ser determinantes para elegir una casa de bolsa.