¿Recetas saludables para el Día de Acción de Gracias? Para muchas de nosotras, solo pensar en las fiestas hace que nuestro estómago comience a retumbar, alistándose así para comer todos los alimentos deliciosos que planeas devorar. Fiestas, cenas familiares y los sabrosos dulces… toda esa sabrosura se suma y, antes de que te des cuenta, estarás cargando más que solo recuerdos antes que las fiestas se terminen. La ganancia de peso por las fiestas es un problema real para muchas personas.

Como Forbes informa, de acuerdo con un informe reciente del Calorie Control Council: “El verdadero promedio de ganancia de peso es de 1 a 3 libras, que no suena como mucho hasta que te das cuenta de que estamos hablando de un periodo de cuatro semanas, lo cual significa que mucha gente está ganando casi una libra por semana”. Y sólo una cena típica de Día de Acción de Gracias puede costarte más de 3,000 calorías, que es mucho más de la ingesta de calorías diaria recomendada para la mayoría de las mujeres. Y aunque tal vez tenga un sabor delicioso, no es sorpresa que una comida con esa cantidad de calorías no sea buena para tu cintura.

Las libras del Día de Acción de Gracias

Si estás preocupada de almacenar unas libras festivas, hay buenas y malas noticias. Las malas noticias son que tendrás que ajustar ligeramente tu menú si quieres controlar tu ingesta de calorías y quieres mantener una dieta balanceada. Las buenas noticias son que puedes hacerlo sin sacrificar por completo tus comidas favoritas y dulces festivos tradicionales.

Después de todo, las fiestas son una época magnifica para reunirte con los seres amados, celebrar la vida y amor, y divertirte. El truco es que necesitas encontrar formas para hacer todo sin tener que abandonar los hábitos saludables que trabajaste muy duro por lograr todo el año. Aquí hay unas cuantas recetas de platillos saludables de Día de Acción de Gracias que puedes preparar para una reunión más saludable este año.