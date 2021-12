Un terrible accidente se suscita en Massachusetts en el que se involucra un autobús de enlace del UMass Memorial Hospital, hasta el momento el saldo es de 11 personas heridas, el percance fue en la zona de Plantation Street entre una camioneta y un Jeep chocaran en Worcester, de acuerdo a información preliminar del portal de noticias de The Sun .

Accidente UMass Memorial Hospital: ¿A DÓNDE LLEVARON A LAS VÍCTIMAS Y CUÁL ES SU ESTADO DE SALUD?

Tras este percance vial, autoridades del Departamento de Policía de Worcester confirmaron que la entrada de North Road de UMass Medical en Plantation Street estaba cerrada en lo que los investigadores seguían en la zona del accidente para recabar todas las pruebas y testimonios, debido a que resultaron personas lesionadas y su estado de salud es delicado.

Hasta el momento las autoridades no han dado más información del percance, pero se mantienen al tanto de la evolución de los lesionados. Este tipo de accidentes no son frecuentes, pero son peligrosos ya que en ocasiones se traslada a pacientes, sin embargo este no parece ser el caso y esperan a que se terminen las investigaciones. Archivado como: Accidente UMass Memorial Hospital