En el audio del video se alcanza a escuchar que hay familias presentes, sin embargo, éstas no se aprecian, en el fondo de la imagen se ven dos vehículos, cuyos conductores, comienzan a alinear sus motores para arrancar lo más pronto posible y tomar ventaja.

En un momento determinado, las autoridades indicaron a los pilotos que arrancaran y así lo hicieron, sin embargo, no pasaron ni 5 segundos cuando uno de ellos perdió el control de vehículo y se fue a estampar contras las gradas llenas de público. Para ver el video haz click aquí .

En la página de Instagram fitfamelpaso la gente comenzó a condenar este tipo de sucesos por la falta de seguridad: “No entienden. No es la primera vez que esto ha sucedido y todavía siguen haciendo estos eventos tan triste… enviando oraciones a todas las personas que resultaron heridas”.

Y agregó: “Nadie se da cuenta de que esto sucede, no todos los días y todos los eventos, pero sucede. Pero por favor entienda que esto no debería ser una protesta pública y debería ser más un momento de aprendizaje para que todos se den cuenta. Solo ora por todos los involucrados en el accidente”. Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Accidente de Rally

Alguien más dijo: “Bueno, como que realmente no quiero ser ese tipo, pero los accidentes ocurren. Le pasa a lo mejor de todos, y al estar al margen de un evento como este, esperar lo inesperado. Cuando compres esa entrada recuerda que ahora estás aparte del espectáculo. Tal vez su debería haber sido una barrera, estoy de acuerdo en eso, pero eso recae en los organizadores y planificadores y no en el conductor y el vehículo”.

Luego vinieron más cuestionamientos sobre la seguridad en este tipo de eventos: “Espero que todo el mundo esté bien, mi primera pregunta es ¿por qué no hay una barrera de cemento, no es eso algo común en todas las carreras de resistencia, incluso fuera de la carretera?”.

Accidente de Rally: RECLAMAN A PÚBLICO

“Tú puedes ser rápido, pero ¿Eres lo suficientemente rápido como para correr más rápido que el vehículo de carreras?”, cuestionó uno de los usuarios de la página, “por pendejos”, “este lugar es muy inseguro”, “El Paso es un regalo que sigue dando…”.

La gente no dejaba de dar su opinión ante este percance: “Esto me recuerda cuando el camión monstruo en México fue a la multitud”, “Feliz Gilmore: No deberían haber estado parados allí”, “Omg Oraciones para los involucrados, video se ve bastante gráfico”.