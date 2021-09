DEADLINE, fue el encargado de dar a conocer la noticia resaltando que no habían sido los protagonistas, quienes sufrieron ese aparatoso accidente. No se conoce qué pasó en el momento de la caída, pero sí que la persona se encontraba cerca del lugar donde estaban filmando la película por lo que el equipo de producción, llamó rápidamente a emergencias. Archivado como: Accidente película Me Time

¡De terror! Un miembro técnico de la película Me Time, que está siendo protagonizada por Kevin Hart y Mark Wahlberg en Sunset Gower Studios en Hollywood, sufrió un traumático accidente cuando cayó de una altura de 9 metro (30 pies) en la mañana de este martes. Hasta el momento, la producción no ha dado más datos sobre el incidente que ocurrió en plena filmación.

Las autoridades correspondientes llegaron al lugar de los hechos, donde encontraron al hombre que se encargaba del servicio técnico en la producción de la película de Kevin Hart y Mark Wahlberg, en Hollywood, y fue rápidamente auxiliado por las heridas que tenía consigo. El oficial Humphrey, no mencionó como ocurrieron los hechos.

Según DEADLINE, el portavoz de apellido Humphrey dijo que habían sido llamados a Sunset y Gower, y no pudo especificar si el incidente había ocurrido dentro o fuera del complejo de estudios, y dijo que la caída fue "en o cerca" de la instalación. Esos datos fueron los únicos que se han hecho al respecto de la caída que ocurrió está mañana.

Según la información publicada, se mencionó que el hombre que trabajaba como técnico sufrió lesiones tan graves que los paramédicos se vieron obligados a usar un desfibrilador para recuperar los latidos del corazón. En las declaraciones que ofreció Humphrey, no se mencionó que la caída hubiera generado una lesión tan seria y que debería tener preocupada ala producción de la película.

¿Por qué se ocasionó el accidente?

Hasta el momento, no se ha obtenido información suficiente que respalde el por qué de su caída. Las fuentes de distintos medios de comunicación, han mencionado que sólo se tiene en conocimiento que se trató de un accidente, aún así las averiguaciones continuarán en las próximas horas.

La producción de la película no ha dado declaraciones y los medios locales no han obtenido respuesta de Sunset Gower Studios en Hollywood, por lo que seguirán insistiendo hasta poder obtener una respuesta clara de lo que sucedió en el lugar del incidente. No se conoce la identidad del trabajador y la familia no ha dado declaraciones.