Pero, en uno de sus avances se observa como se adelanta a una camioneta de color blanco de la marca Jeep y tal acto, podría haberse tomado como un desafío para el conductor del automóvil. Por unos instantes, la camioneta no aparece en escena y el joven sigue rodando intentando alejarse del auto, pero instantes después se observa como la camioneta lo va persiguiendo. Archivado como: Accidente motociclista golpeado Jeep

Lo siguiente que capta la cámara, sorprende al conductor y a los espectadores. La camioneta Jeep, no tiene reparo y avienta al conductor de la motocicleta con fuerza al pasar; por un instante, todo es confuso ya que la cámara también sale rodando conforme el joven termina en el suelo. Se escuchan los demás autos pasar e inclusive, deja pensar que la camioneta lo abandonó a su suerte. Archivado como: Accidente motociclista golpeado Jeep

En las sensibles imágenes, se muestra como el motociclista va en un tramo libre de la avenida y en un carril lateral donde puede ir a una velocidad medianamente rápida. No se observan más vehículos a su lado, cuando enfoca la cámara en las demás personas y por unos instantes, parece que todo va a estar tranquilo cuando aparece la camioneta Jeep blanca, en escena.

“¿Estás bien? ¿Te encuentras bien?”, le pregunta una mujer (que no aparece en la grabación) al joven. “¡Claro que no!”, responde el motociclista, soltando una risas de los nervios. “¿Tienes graves heridas?”, le pregunta otra persona. “No, creo que todo está bien”, asegura el motociclista mientras los demás lo ayudan. Archivado como: Accidente motociclista golpeado Jeep

Por unos instantes, no se escucha la voz del conductor solo el ruido del aire y los autos en la acera. El conductor, suelta unas exclamaciones de sorpresa y la cámara sigue enfocando un árbol que quedó justo enfrente del incidente; después, se muestra como un hombre se acerca al conductor en el suelo y le pregunta si está bien y si grabó lo ocurrido; se escucha como algunas personas se acercan a preguntarle si está bien y llaman a la policía.

“¿Todo bien? ¿Qué pasó?”, le pregunta alguien al joven motociclista. “Alguien me golpeó, pero todo quedó grabado en mi GoPro”, responde el joven aún afectado por los hechos que ocurrieron. Se observa como marca un número en su celular y envía un mensaje, mientras una joven en un auto plateado se queda junto a él y llama a la policía. “Esto es jodidamente hilarante”, señala el motociclista levantando del suelo una de sus pertenencias. Archivado como: Accidente motociclista golpeado Jeep

En la grabación, se observa como el ruido de una motocicleta entra en escena y el joven puede levantarse del asfalto. Ya no trae puesto el casco y responde las preguntas de los transeúntes que pasan por la avenida y se acercan a auxiliarlo; cada persona, le pregunta al motociclista lo que sucedió y él les responde que todo quedó grabado en la GoPro que traía en su casco, la que resultó sin un rasguño.

“¿Te encuentras herido? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas una revisión?”, son las preguntas que hace el oficial después de cuestionar a la joven que alertó sobre el accidente. “Yo estaba rodando, cuando todo pasó. Estoy bien, todo va bien, gracias. No, no así está bien”, contesta el motociclista al policía. “Tengo en mi GoPro el número de sus placas”, contesta el joven señalando la camioneta que lo aventó.

“Ocurrió el 5 de noviembre de 2021, en Willowbrook, Illinois, Estados Unidos.”, informa la descripción del video. “Estaba conduciendo por la autopista 83s, volviendo a casa de la tienda de teléfonos, cuando la persona me cortó el paso [de la Jeep] así que lo volteo a ver y me alejo, luego lo enfoco con la GoPro.”, relata el joven en la descripción del video.

¿Estaba molesto con el motociclista?

De acuerdo con la descripción del joven, al ver que la Jeep le había cortado el paso decidió adelantarse y no cruzarse en su camino. Tal parece, esa acción no fue del agrado del conductor quien lo siguió más adelante; por ese motivo, decidió encender su cámara y grabar lo que iba sucediendo en el camino hasta que terminó siendo golpeado por ese conductor, quien huyó.

“Entonces me acerqué al semáforo y comienza el video, después de que me golpeó al suelo salió huyendo [el conductor de la Jeep], mientras que otras personas fueron testigos de lo sucedido y me ayudaron.”, señaló el conductor de la motocicleta a través de la descripción del vídeo que compartió en YouTube.