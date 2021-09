¿Fuerte accidente? Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera manda contundente mensaje

“Me estaban mandando mensajes, DM’s ahorita preguntándome que si estaba bien, porque creo que hay un estúpido o estúpida que está subiendo videos o más bien usando mi foto como clickbait diciendo que algo me pasó que tuvimos un accidente, Gracias a Dios estamos muy bien y espero que nada nos pase…”, comenzó diciendo Chiquis Rivera.

Y la hija de Jenni Rivera continuó desmintiendo el rumor: “Estoy muy bien, estamos muy bien, mi equipo y yo no sabemos por qué hay tanta gente tan inútil y tan… no sé, se me hace de muy mal gusto que usen la imagen de uno para su beneficio”, lanzó indignada Chiquis Rivera sobre la noticia de su supuesto accidente.