De igual manera las autoridades de Atlanta dijeron que un perro también resultó herido. El Departamento de Bomberos de Atlanta encontró un Dodge Charger color burdeos envuelto en llamas y giró en la dirección equivocada cuando los bomberos llegaron a las 5:15 am en la I-20 en dirección este cerca de la salida 51 a la I-285.

El Departamento de Transporte de Georgia cerró todos los carriles en la Interestatal 20 en dirección este durante horas el domingo por la mañana. A las 9:30 am, el tráfico se movía en los tres carriles izquierdos de la I-20. Los carriles de salida a la I-285 se cerraron inicialmente, pero se reabrieron a las 9:55 a. m. Archivado como: Accidente dos muertos Atlanta

No han revelado las identidades de los fallecidos

Cabe mencionar que los primeros en llegar a la escena del accidente alrededor de las 8 a.m. y se dirigieron a los autos con daños importantes en ambos arcenes de la interestatal. Los camiones de auxilio estaban en el lugar para despejar ambos autos a las 8:30 a.m. El tráfico se contuvo entre la I-285 y Six Flags Parkway.

La investigación reveló que el Dodge Charger se detuvo en un carril de circulación en dirección contraria. Una camioneta Chevy intentó evitar golpear el automóvil, pero no pudo y se estrelló contra el cargador. El conductor del Charger murió en el lugar. La identidad de esa persona no ha sido revelada. Archivado como: Accidente dos muertos Atlanta