Al menos dos personas murieron en un accidente de helicóptero en llamas cerca de Dallas, Texas

Las víctimas eran las únicas personas a bordo

El helicóptero se estrelló alrededor de las 11:30 a.m. del viernes en un lote baldío en una franja comercial en Texas 66 en Rowlett.

Dos personas a bordo de un helicóptero, incluido el piloto, murieron el viernes luego de que la aeronave se estrelló y se quemó cerca de Dallas, dijo la policía, de acuerdo con The Associated Press.

Las víctimas eran las únicas personas a bordo, confirmó la Administración Federal de Aviación, sin embargo, aún no han revelado sus nombres, reseñó The New York Post.

¿Cómo ocurrió el mortal accidente?

El helicóptero modelo Robinson R44 se estrelló contra un lote baldío rodeado de negocios en Rowland alrededor de las 11:30 de la mañana, informó la estación de televisión de Dallas WFAA.

Testigos informaron haber visto el rotor de cola del helicóptero romperse en el aire, enviando al avión a un giro incontrolable antes de estrellarse y estallar en llamas, dijo el detective de la policía de Rowlett, Cruz Hernández. Nadie más fue reportado como herido. Archivado como: accidente de helicóptero en Dallas.