De acuerdo con FOX 35 News, las autoridades locales como el Departamento de Bomberos del Condado de Seminole y el Departamento de Bomberos y Rescate de Oviedo se vieron obligadas la autopista en ambas direcciones mientras atendían la emergencia e investigaban el accidente, sin embargo, no ha habido información sobre cuál fue la causa del accidente.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:20 p.m. en una pista temporal en Kerrville Aviation en el aeropuerto del condado de Kerrville-Kerr, a unas 65 millas al noroeste de San Antonio. Los organizadores y un funcionario del aeropuerto no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Más de 3 mil personas asistieron al evento donde ocurrió accidente

Ross Dunagan, fundador del organizador de la carrera Flyin ‘Diesel Performance & Offroad, un taller de reparación y puesta a punto de automóviles adyacente al aeropuerto, dijo en un video de Facebook aproximadamente una hora después del accidente: “La carrera terminó y le pedimos que por favor rezar por todos los involucrados “.

Las identidades de los niños asesinados aún no se han revelado. El periodista independiente Louis Amestoy, que estuvo en el evento, dijo a The Associated Press que alrededor de 3.500 fanáticos de los deportes de motor asistieron al popular evento este sábado.