Joven hospitalizado por accidente en juego mecánico de Six Flags

La empresa desmintió que el joven haya muerto en el accidente

La Fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación de los hechos ocurridos en el parque de diversiones

Un joven hospitalizado por accidente en juego mecánico de Six Flags. Six Flags México informó el cierre de una de sus atracciones después de que un joven sufrió un lamentable accidente.

Las primeras versiones del accidente ocurrido en el parque Six Flags, ubicado en la Ciudad de México, señalaban que el visitante de 18 años había fallecido. Sin embargo, se confirmó que no murió en el accidente del juego mecánico. Además, la empresa anunció en Twitter que el joven sólo se lesionó en el juego mecánico infantil “Tambores Giratorios”. “Se encuentra en condición estable después de lesionarse en el juego”, aseguró Six Flags esta tarde.

Según el parque de diversiones, tras una revisión exhaustiva se halló que el juego funciona de manera segura. Ha brindado millones de ciclos sin problemas, aseguró Six Flags.

“Sin embargo, el reciente incidente está bajo investigación por lo tanto, el juego permanecerá cerrado totalmente”, apuntó.

La empresa arremetió contra medios como El Universal que publicó información falsa sobre el accidente ocurrido en el juego “El Pingüino”, de Six Flags.

“La seguridad de nuestros visitantes es nuestra máxima prioridad”, aseveró la empresa en Twitter.

Investigación del accidente

La fiscalía de la Ciudad de México a través de su cuenta de Twitter señaló que investigará el caso del accidente ocurrido esta tarde. Lo anterior, “tras recibir la notificación médico-legal de un hospital ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras, en la que se señalaba el ingreso de un joven, de 18 años de edad, quien sufrió lesiones en la cabeza tras abordar un juego mecánico”, agregó el tweet de la fiscalía.

