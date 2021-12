No obstante, un reporte de RFERL , que citó a medios nacionales, dijo que de cinco a 15 personas heridas fueron llevadas a hospitales cercanos. Hasta el momento no se ha informado la causa del fatal accidente en Irán, acotó Radio Farda, pues las autoridades aún efectúan las investigaciones.

Tal es el caso de una mujer que estuvo casada por 26 años con su esposo, quien fue una de las víctimas fatales del accidente que protagonizó el hispano de origen cubano , Rogel Aguilera-Mederos. Kathleen Harrison aseguró que no estaba de acuerdo con la sentencia de 110 años de prisión que le impusieron al conductor del tráiler.

Pese a que la viuda creía que la sentencia de Rogel Aguilera debió ser muchísimo menos severa y larga, criticó a celebridades como Kim Kardashian, quien ha pedido públicamente que se reduzca la pena del hispano. “No creo que queramos que nuestros procedimientos locales en ningún estado sean controlados por quien tiene la boca más ruidosa, porque la gente que no conoce todos los detalles se basa en la emoción”, dijo Kathleen, según informó Lad Bible.

La oficina del fiscal de distrito que procesó al camionero hispano que fue sentenciado a 110 años de prisión por un choque explosivo que mató a cuatro personas en los suburbios de Denver solicitará una pena reducida de 20 a 30 años, informó The Associated Press.

El juez de la corte de distrito Bruce Jones impuso la sentencia contra Aguilera-Mederos el 13 de diciembre después de determinar que era el plazo mínimo obligatorio establecido por la ley estatal. “Declararé que si tuviera la discreción, no sería mi sentencia”, dijo el juez durante la audiencia.

“Como determinó el jurado, el Sr. Aguilera-Mederos tomó a sabiendas múltiples decisiones activas que resultaron en la muerte de cuatro personas, heridas graves a otras y destrucción masiva”, dijo King. “Este rango de sentencia refleja un resultado apropiado para esa conducta, que no fue un accidente”.

¿PORQUÉ EL JUEZ IMPUSO SENTENCIA DE 110 AÑOS?

El juez del estado de Colorado ha dicho que las leyes de sentencia mínima obligatoria lo forzaron a imponer la condena tan larga después de que el cubano, Rogel Aguilera Mederos fuera declarado culpable de homicidio con un vehículo y otros cargos tras el accidente de tráiler en que murieron cuatro personas y más quedaron heridas.

Su familia señaló en un comunicado que no quieren minimizar las vidas que se perdieron en el accidente, pero que hacen un llamado al gobernador Jared Polis para que “tome medidas inmediatas” para reducir la sentencia del hombre de 26 años, quien no tiene antecedentes penales. No conducía intoxicado y cooperó en todo momento con los investigadores, indicaron sus simpatizantes en un comunicado. Para conocer más detalles lee esta nota.