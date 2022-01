Accidente en California: auto sale ‘volando’ y mueren tres personas

El impresionante accidente en California solo involucró a un auto

De acuerdo con el reporte de Ktla 5, un teniente del Departamento de Policía de Pasadena comentó que el accidente fue una colisión de un solo vehículo donde iban tres personas, pero el funcionario de los bomberos dijo que había cinco pacientes en total, tres de los cuales fueron llevados a centros de trauma en los hospitales locales.

El oficial Kimball no pudo confirmar si otras personas fueron transportadas a hospitales locales, acotó el breve reporte del medio local Ktla 5. Y hasta no está claro qué causó que el vehículo, cuyas características no se mencionaron, perdiera el control y aterrizara en la calle de abajo, acotó ABC7.