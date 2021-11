Al menos 14 personas murieron luego de que se estrellara un helicóptero militar en Azerbaiyán

El accidente ocurrió durante un vuelo de entrenamiento

Otras dos personas resultaron heridas

Trágico accidente de helicóptero deja un saldo mortal. Un helicóptero militar se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en Azerbaiyán, matando al menos 14 personas e hiriendo a otras dos, informaron las autoridades locales.

El helicóptero de la Guardia Fronteriza de Azerbaiyán se estrelló el martes en la mañana cuando sobrevolaba el campo de entrenamiento Garaeybat en el este del país, informaron en un comunicado conjunto la Guardia Fronteriza y la Fiscalía General de Azerbaiyán.

¿Qué ocasionó el fatídico accidente de helicóptero?

No está clara la causa del siniestro, que está siendo investigado por ambas agencias. El presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev y su esposa Mekhriban Aliyeva han expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas, informó la agencia de noticias The Associated Press.

El mes pasado, un accidente de helicóptero en Alemania dejó tres muertos. Según datos de la Oficina Federal Alemana de Investigación de Accidentes Aéreos, los accidentes de helicópteros son raros. El año pasado, registró cuatro accidentes con helicópteros en la aviación civil en Alemania, ninguno de los cuales resultó en lesiones graves o muertes.