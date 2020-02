Accidente avión en Turquía deja un final sopresndente. Un avión se salió de la pista este miércoles en el aeropuerto Sabiha Gokcen de Estambul, llegó hasta una carretera y se rompió en pedazos y estalló en llamas dejando, al menos 52 heridos.

Imágenes de televisión mostraban daños graves en el avión, y el fuselaje parecía estar roto en tres partes. Los pasajeros estaban siendo evacuados por los huecos y la mayoría bajaban por su propio pie.

VIDEO #1 Accidente de avión en Turquía. Imágenes del avión siniestrado y partido en tres pedazos. (Haz click en la foto)

La televisora privada NTV informó que el avión se incendió momentáneamente después de patinarse, informa AP.

El aparato, perteneciente a la aerolínea de bajo costo Pegasus Airlines, llegó de la ciudad de Izmir, informó NTV. El Ministerio de Transporte dijo que había 177 pasajeros a bordo y que nadie murió.

Se cree que algunos de los pasajeros todavía están atrapados en el avión, pero los medios locales informaron que los trabajadores de emergencia actualmente los están ayudando. Los medios turcos dijeron que había 12 niños entre los pasajeros, señala Daily Mail.

[now] Pilots remain stuck in the cockpit, 52 passengers hospitalized at Istanbul plane crash landing https://t.co/oXPNPTVxqJ pic.twitter.com/HshkB1DiDf

— Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) February 5, 2020