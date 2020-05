Accidente avioneta Florida. En plena cuarentena por el coronavirus, una avioneta se estrelló este martes en un centro comercial de Miramar, ciudad ubicada en el condado de Broward (al sureste de Florida).

El accidente de avioneta en Florida causó la muerte de uno de dos ocupantes, mientras el otro y un transeúnte resultaron heridos de diversa consideración, informaron las autoridades.

El aparato, modelo Piper PA-34, al parecer presentaba problemas mecánicos durante un vuelo de instrucción cuando se precipitó esta mañana e impactó contra una oficina bancaria de Chase, según indicó la portavoz de la policía de Miramar, Tania Rues.

También Rues confirmó que uno de los ocupantes de la avioneta, que pertenece a la escuela de vuelo Wayman Aviation, murió en el lugar, mientras que el otro tripulante fue llevado a un hospital cercano con heridas graves.

🚁📡 Update 9:30am ⚠️ A small plane has crashed in @CityofMiramar . ❌ Pembroke Road @ Hiatus Road is closed.

Local 10 confirmó por su parte que el tripulante herido es el instructor.

“Tenemos una tercera persona que resultó herida por los escombros”, agregó la portavoz policial.

En un video publicado por Local 10, y suministrado por un testigo de los sucedido, se aprecia el momento en que la aeronave va perdiendo altura y choca contra un tendido eléctrico antes de estrellarse.

Por otro lado, un helicóptero del servicio Total Traffic Miami captó la escena minutos después del impacto y la publicó en su perfil de Twitter, donde se observa a un comando de bomberos tratando de sofocar las llamas provocadas por la explosión.

Según Kathleen Bergen, portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), la avioneta se estrelló al intentar aterrizar en Pembroke Road a las 9:30 hora local (EST).

En la plaza donde se estrelló, además del banco, hay un supermercado y una gasolinera.

El aparato había partido del aeropuerto de North Perry y el piloto les dijo a los controladores de tráfico aéreo que estaba tratando de regresar cuando el aparato cayó, indicó la misma fuente.

La identidad de la persona fallecida, así como la de los heridos no fue suministrada.

🚁📡Aftermath of the morning small plane crash in @CityofMiramar Pembroke Road @ Hiatus Road still closed eastbound for investigation.

Take Red Rd / Miramar Blvd / Pines Blvd @MiramarPD @PPinesPD @ShaOnAir @ClaudiAF_OnAir @CristinaOnAir @wsvn @KellyNBC6 https://t.co/ueQXw5FRsH

— Total Traffic Miami (@TotalTrafficMIA) May 12, 2020