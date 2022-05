Los restos de un avión perdido en las montañas de Nepal fueron encontrados el lunes dispersos en la ladera de una montaña

Las autoridades recuperaron al menos 14 cuerpos

El Ejército publicó en Twitter una imagen aérea del lugar del accidente

Mortal accidente aéreo. Los restos de un avión perdido en las montañas de Nepal fueron encontrados este lunes 30 de mayo dispersos en la ladera de una montaña y se confirmó la muerte de 14 de las 22 personas que iban a bordo de la aeronave, dijo el ejército.

Los rescatistas recuperaron 14 cuerpos del lugar del accidente, dijo Teknath Sitaula del Aeropuerto Internacional Tribhuwan en Katmandú. No hubo noticias sobre los sobrevivientes, y la búsqueda en el lugar del accidente continúa, de acuerdo con información recogida por The Associated Press.

Accidente de avión deja decenas de muertos

Fotos aéreas del lugar del accidente mostraban partes de aeronaves esparcidas sobre rocas y musgo al costado de un desfiladero de montaña. El turbohélice Twin Otter de Tara Air perdió el contacto con la torre del aeropuerto el domingo mientras volaba en un área de profundos desfiladeros de ríos y cimas de montañas en un vuelo de 20 minutos.

El ejército dijo que el avión se estrelló en Sanosware, en el distrito de Mustang, cerca de la ciudad montañosa de Jomsom, a donde se dirigía después de despegar de la ciudad turística de Pokhara, 200 kilómetros (125 millas) al oeste de Katmandú.