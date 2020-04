Porciones de una autopista de Chicago, con el asfalto helado por una ráfaga invernal que provocó nevadas durante la noche, fue escenario de un aparatoso accidente que involucró a docenas de vehículos la madrugada del miércoles, enviando a 14 personas a hospitales, dijeron las autoridades.

Alrededor de 50 vehículos estuvieron involucrados en el choque de las 5 a.m. a lo largo de la autopista Kennedy, dijo el Departamento de Bomberos de Chicago.

El accidente provocó que la Policía del Estado de Illinois cerrara todas las rutas hacia el sur de la autopista cerca de la Avenida Norte de Chicago durante aproximadamente tres horas, y varias rutas hacia el norte también se cerraron temporalmente.

Los bomberos de Chicago dijeron que 14 personas fueron transportadas a hospitales del área y otras 32 fueron evaluadas en el lugar, reporta la agencia AP, que reseña reportes de medios locales en Illinois.

Las autoridades dijeron que la baja tracción a lo largo de la autopista fue responsable de las colisiones.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la nieve ligera había producido acumulaciones de menos de media pulgada (1.3 centímetros) durante la noche a medida que las temperaturas caían bajo cero y la policía estatal instaba a las personas a mantenerse alejadas de las carreteras locales.

La nieve cayó sobre la región el miércoles por la mañana cuando el área de Chicago, el noreste y el centro norte de Illinois y partes del noroeste de Indiana estaban bajo aviso de clima invernal.

Se produjo cuando el servicio meteorológico informó temperaturas más frías de lo habitual en gran parte del centro y este de los Estados Unidos.

