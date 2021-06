Accidente automovilístico deja 4 muertos, incluidas 3 hermanas hispanas

Un aparatoso accidente automovilístico en Idaho dejó 4 muertos, incluidas tres hermanas hispanas

En el accidente también resultaron heridas otras tres personas

Una camioneta que estuvo involucrada en el accidente se incendió después de la colisión

Un accidente automovilístico frontal en Idaho mató a cuatro personas de California, incluidas tres hermanas hispanas que se disponían a hacer un viaje en carretera. En el accidente también resultaron heridas otras tres personas, informó The New York Post.

Un Honda Civic que se dirigía hacia el norte por la autopista 95 cerca de Marsing, donde el límite de velocidad es de 65 mph, chocó de frente con una camioneta GMC Sierra que se dirigía hacia el sur el sábado por la tarde, según la Policía Estatal de Idaho.

Accidente automovilístico terminó en aparatoso incendio

Las tres personas en el GMC sobrevivieron a pesar de que la camioneta se incendió después de la colisión, dijo la policía del estado de Idaho en un comunicado de prensa. Un testigo le dijo a la policía que se detuvieron para ayudar a las tres personas a escapar apenas el camión ardió en llamas.

El joven de 16 años, el hombre de 21 y la mujer de 20 años que viajaban en la camioneta fueron trasladados a un hospital cercano con heridas que aparentemente no ponían en riesgo su vida, indicó The Associated Press.