Los investigadores aún no saben qué fue exactamente lo que causó que el autobús Greyhound se saliera de la carretera y se volcara de costado a unas 100 yardas (91 metros) de la carretera, dijo Roden, de acuerdo con información de la agencia de noticias The Associated Press.

¿Cuántas personas viajaban en la avioneta de San Diego?

“En este momento no tenemos información sobre de dónde venía el avión o cuántos estaban a bordo”, dijo. “Los bomberos no pudieron encontrar sobrevivientes en el lugar del accidente”, aseveró el departamento del Sheriff, informó la agencia de noticias The Associated Press.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte tuiteó el martes que estaba investigando el accidente. Nadie en el suelo resultó herido, pero una casa resultó dañada y las líneas eléctricas fueron derribadas en el área, dijo el departamento.