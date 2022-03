En los primeros reportes, indicaron que los estudiantes se encontraban en buenas condiciones y sin heridas que pongan en peligro sus vidas; 11 de los estudiantes que iban a bordo tuvieron que ser trasladados al hospital, pero no se conoce que haya heridos de gravedad. Por el momento, las autoridades no han presentado un reporte oficial.

Las autoridades, no han dado un reporte sobre lo ocurrido pero mencionaron que el clima se encuentra en excelentes condiciones, además de que la carretera por donde transitaban no mostraba algún impedimento para que condujeran en buenas condiciones. Un policía, aseguró que¿E el camión escolar fue el único afectado en el incidente.

Días atrás ocurrió un accidente similar

Un accidente de autobús escolar en Rochester dejó 10 heridos el viernes pasado. KAAL-TV informó que el accidente ocurrió poco después de las 9 a.m., en la autopista 52 de Estados Unidos y la ruta 14 de Estados Unidos, informó The Associated Press. Medios de comunicación, anunciaron que no había heridos de gravedad en aquel momento.

Según la Patrulla Estatal de Minnesota, un automóvil perdió el control y se deslizó dentro del autobús escolar antes de chocar con otro automóvil, informó The Associated Press. En los primeros reportes, anunciaron que los estudiantes y las personas que resultaron heridas fueron llevadas al hospital local de inmediato.