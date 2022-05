Informan accidente en carretera de EEUU

El autobús quedó volcado

Múltiples heridos en la escena

Autobús se estrella dejando al menos 27 heridos en Maryland (FOTOS). Múltiples reportes han señalado que al menos veintisiete personas resultaron heridas este domingo cuando un autobús de pasajeros se estrelló en una carretera al norte de Baltimore, según informaron autoridades.

Quince de los 27 heridos fueron llevados a hospitales, indicaron los bomberos citados por The Associated Press. El suceso ocurrió cerca de Kingsville, Maryland, poco antes de las 7 a.m., indicó el Departamento de Bomberos del Condado de Baltimore a través de Twitter.

Dan detalles de las ‘víctimas masivas’ del accidente

“Aquí hay un breve resumen de la respuesta de víctimas masivas de esta mañana al vuelco de Megabus en la I-95 cerca de #Kingsville . 27 pacientes sufrieron heridas leves y 15 de ellos fueron transportados”, escribió el departamento de bomberos poco después.

De acuerdo con el propio Departamento de Bomberos del Condado de Baltimore el autobús llevaba 47 pasajeros y es operado por la empresa “Megabus”. Las autoridades informaron que ningún otro vehículo estuvo involucrado en el accidente donde 27 personas resultaron heridas.