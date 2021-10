Al menos dos personas murieron luego de que un helicóptero chocara con un avión en el aire y estallara en llamas

El accidente ocurrió sobre el aeropuerto de Chandler en Phoenix, Arizona

La policía de Chandler le está pidiendo a cualquiera que haya presenciado el incidente o lo haya grabado en video que se comunique con las autoridades

Fatídico accidente. Un helicóptero se estrelló y se quemó, matando a sus dos ocupantes, luego de que el helicóptero chocara en el aire y estallara en llamas sobre los suburbios de Phoenix contra un avión monomotor que aterrizó de manera segura en un aeropuerto, dijeron las autoridades.

Según el sargento de policía de Chandler, Jason McClimans, la colisión ocurrió cerca del aeropuerto municipal de Chandler. McClimans y un portavoz del Departamento de Bomberos, el jefe de batallón Keith Welch, confirmaron que dos personas que iban a bordo del helicóptero murieron.

Accidente en aeropuerto dejó al menos 2 muertos

Asimismo, las autoridades informaron que las personas que viajaban a bordo del avión no necesitaron atención médica. Nadie en el suelo resultó herido, dijo McClimans, según reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

Un video publicado en redes sociales mostró a un equipo de bomberos usando una lona para cubrir los restos humanos quemados del helicóptero en lo que parecía ser un terreno baldío o un campo cerca del límite sur del aeropuerto, informó The Sun.